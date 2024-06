Formula 1, GP Austria gratis in diretta TV: orari e dove vederlo

Formula 1, il Gran Premio dell’Austria gratis in diretta tv: orari e dove vederlo, ecco tutte le informazioni utili

Mancano pochissimi giorni a un altro grandissimo appuntamento per gli appassionati della Formula 1 che, dopo aver assistito al Gran Premio di Spagna, attendono ora quello dell’Austria. Alla “Red Bull Ring” andrà in scena l’undicesimo atto del Mondiale 2024.

Al Red Bull Ring si disputerà l’undicesimo appuntamento stagionale. Una possibilità di mettere definitivamente alle spalle, per la Ferrari, l’altra brutta prova fornita in Catalogna. Quella austriaca, peraltro, è una pista molto cara a Charles Leclerc che, due anni fa, ha trionfato qui, con la SF-23, disputando una delle gare più emozionanti della sua carriera.

Invece lo scorso anno a vincere è stato il “solito” Max Verstappen che si è tolto anche lo sfizio, nel finale di gara, di effettuare un pit-stop che gli ha permesso, con le gomme nuove, di togliendo il punto addizionale al suo compagno di scuderia Sergio Perez per il giro più veloce.

Nel frattempo sono state rese note tutte le informazioni per quanto riguarda l’evento. L’orario, dove verrà trasmesso e molto altro ancora. Partendo, in primis, dalle Qualifiche Sprint ed, ovviamente, il Gran Premio.

GP d’Austria, orari e dove vederlo: tutto quello che serve sapere

L’evento sarà trasmesso, in diretta integrale, su “Sky Sport F1”. Su TV8, invece, andranno in onda, in chiaro, le Qualifiche Sprint, la Gara Sprint e le Qualifiche. Per quanto riguarda il Gran Premio di domenica verrà trasmesso in diretta su Sky e, in differita, a partire dalle ore 18 sempre su TV8. Di seguito, tutta la programmazione della tre giorni.

Si comincia venerdì 28 giugno, alle ore 08:55 con le Prove Libere F3 (diretta su Sky Sport F1). A seguire, alle 10:05, Prove Libere F2 (Sky Sport F1), alle ore 12:30 Prove Libere 1 F1 (Sky Sport F1). Nel pomeriggio, alle ore 14:00 le Qualifiche della F3 (Sky Sport F1), alle ore 14:55 le Qualifiche della F2 (Sky Sport F1). Il clou alle ore 16:30 con Sprint Qalifying (Sky Sport F1 e TV8).

Sabato 29 giugno, si comincia alle 09:30 con la Gara Sprint della F3 (Sky Sport F1). La Gara Sprint, su 24 Giri, è prevista alle ore 12 (Sky F1 e diretta in chiaro su TV8). Alle ore 13:30, ecco la Gara Sprint F2 (su Sky Sport F1). Alle 16, l’altro main event della giornata con le qualifiche della F1 (Sky Sport F1 e TV8).

Domenica 30 giugno, alle ore 08:30 andrà in scena la Feature Race F3 (in diretta su Sky Sport F1), alle ore 10:00 la Feature Race F2 (Sky Sport F1 e Cielo). Alle 15, il via alla Gara di F1 su Sky Sport 1 con differita alle ore 18 su Tv8.