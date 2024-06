Formula 1, polemica per il GP di Spagna: il gesto che non tutti hanno notato

Spunta una polemica tutta iberica dopo il Gran Premio di Spagna che si è corso nell’ultimo weekend. Un caso che farà discutere

Lo scorso weekend si è corso l’ennesimo gran premio stagionale di Formula 1, quello sul circuito di Montmelò in Spagna. Ma precisamente in una regione molto bella e particolare come la Catalogna, nota soprattutto per i propri moti indipendentisti.

Per la cronaca, il GP domenicale è stato vinto dal solito Max Verstappen, che sta pian piano riprendendo la corsa solitaria verso il quarto titolo consecutivo in classifica piloti. Alle sue spalle si sono classificati il sorprendente Lando Norris su McLaren e il futuro ferrarista Lewis Hamilton, finalmente a podio con la Mercedes.

Giornata poco positiva per i piloti di casa, ovvero gli spagnoli Carlos Sainz, solo sesto con la sua Ferrari, e Fernando Alonso. L’esperto campione dell’Aston Martin si è classificato al dodicesimo posto, non riuscendo a far bene neanche nella pista casalinga. Ma i due iberici hanno fatto parlare di sé anche per un altro gesto che sembra destinato a far discutere in patria.

Alonso, Sainz e quella reazione che fa discutere sull’inno catalano

Come di consueto, quando si corre sul circuito di Montmelò, gli organizzatori fanno suonare l’inno nazionale spagnolo, ma anche una parte più breve dell’inno catalano, chiamato Els Segadors. Una tradizione molto sentita proprio per far valere l’importanza ed il senso di appartenenza del popolo di Barcellona e dintorni.

Il problema è che la TV nazionale ha pizzicato sia Carlos Sainz che Fernando Alonso in atteggiamenti piuttosto particolari durante l’esecuzione di Els Segadors. I due hanno partecipato con trasporto all’inno spagnolo, con Alonso che si è tolto gli occhiali da sole all’ascolto della musica nazionale, mentre sono rimasti molto meno attenti quando è scattato quello catalano.

Alonso si è addirittura rimesso gli occhiali, mentre Sainz si è girato verso i suoi tecnici chiedendo che ora fosse. Va ricordato come il primo sia originario delle Asturie mentre il secondo nativo di Madrid, dunque senza alcun trasporto o spirito di appartenenza con la Catalogna.

Gesti che hanno fatto discutere il pubblico catalano, che però a sua volta non è esente da posizioni poco rispettose. Diversi tifosi a Montmelò hanno fischiato l’inno spagnolo, mentre la radio regionale TV3 ha visto i conduttori parlare della gara durante l’esecuzione della musica nazionale, mente hanno tenuto il silenzio al momento di Els Segadors. Una dinamica che continua a far discutere in terra spagnola.