Continuano i camp di One of Us, piattaforma di scouting calcistico di cui Betsson Sport è partner ufficiale.

26 giugno 2024 – Continua la partnership di Betsson Sport con One of Us, piattaforma per lo scouting di nuovi talenti nel mondo calcistico che offre la possibilità di realizzare il sogno di diventare calciatori professionisti. La collaborazione è nata con l’obiettivo di proporre a giovani promesse del calcio, che non ne avrebbero altrimenti la possibilità, l’opportunità di partecipare a dei camp guidati da tecnici professionisti e, in caso di esito positivo, di entrare in contatto diretto con squadre professionistiche per svolgere provini.

In occasione di uno dei camp di questo giugno, durante i quali i giovani atleti hanno dimostrato la loro determinazione e la loro tenacia sul campo, Betsson Sport ha intervistato due di queste giovani promesse: Niccolò Cagnes, che gioca come portiere nella Folgore Caratese, e Zakaria El Wardi, centrocampista che vive in Germania. Due ragazzi molto diversi, ma accomunati da una passione: quella per il calcio.

“Questa è un’incredibile occasione per diventare professionisti”, spiega Niccolò, che si allena giorno e notte per realizzare il suo sogno. Gioca come portiere e si ispira a grandi portieri come Martinez e André Onana; la squadra per la quale però vorrebbe giocare è quella nerazzurra: “Il compagno di squadra che vorrei? Nicolò Barella, senza dubbio”, dice con un sorriso.

Zakaria invece ha investito molto nel suo sogno di diventare un calciatore: nonostante il ragazzo attualmente viva in Germania, per partecipare alla selezione è venuto in Italia, dando grande prova di dedizione degna di un aspirante professionista. “Quando gioco a calcio riesco a esprimere me stesso” dice il ragazzo, “Sono così appassionato che nonostante mi piacerebbe arrivare al Barcellona, il mio obiettivo è poter continuare a giocare, il resto non mi interessa”.

Betsson Sport continuerà a supportare i giovani atleti nel loro viaggio verso il calcio professionistico. Rimani aggiornato su tutte le novità del progetto seguendo i nostri canali social!