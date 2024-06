Impressionante Zanardi: la FOTO è strappalacrime

Impressionante Alex Zanardi, l’ultimo scatto pubblicato sui social network riaccende la memoria dei tifosi

Sono passati quasi 23 dal 15 settembre del 2001, quando il mondo dello sport è rimasto con il fiato sospeso per via di un terrificante incidente che ha visto come vittima Alex Zanardi. Da quel momento in poi, per il nativo di Bologna, la vita è completamente cambiata, così come per il resto della sua famiglia. Un incidente, in Germania, che gli tolse tanto: l’amputazione degli arti inferiori e la fine di una carriera.

In molti si sarebbero arresi, ma di certo non lui che decise di affrontare il destino a muso duro ripartendo nuovamente da zero. Oltre ad essere stato un importante pilota Zanardi viene apprezzato soprattutto per via del suo lato umano. Una delle sue caratteristiche più importanti è senza dubbio il coraggio. Proprio con quello è riuscito a superare pagine spiacevoli e dure che la vita gli ha riservato.

Dalla Formula 1 all’handbike. Uno sport completamente nuovo dove, però, con il passare degli anni (e con durissimi allenamenti) si è tolto un bel po’ di soddisfazioni. In particolar modo alle Paralimpiadi dove è riuscito a conquistare ben 4 medaglie d’Oro tra Londra e Rio de Janeiro. Successi che lo hanno portato, sempre di più, ad essere un vero e proprio esempio da seguire. Un simbolo di coraggio e, soprattutto, rinascita.

Purtroppo, però, la sfortuna gli era ritornata nuovamente a fargli visita 19 anni più tardi. Il 19 giugno del 2020, durante un allenamento in handbike, rimase vittima di un altro incidente in quel di Ponza: uno scontro terrificante con un camion. Da quel momento in poi in molti rimangono con il fiato sospeso ed in attesa di ulteriori novità sulle sue condizioni fisiche.

Zanardi, i tifosi si commuovono: l’ultimo scatto è emozionante [FOTO]

Nel frattempo, però, sempre sui social network spunta uno scatto che lo vede come assoluto protagonista. Bisogna tornare indietro di un bel po’ di anni, precisamente al 1996 in quel di Portland. Una pista che il 55enne ricorda molto volentieri visto che ottenne una vittoria indimenticabile con la sua Honda.

Nel corso di una intervista del 2004 l’ex pilota italiano ha ricordato con molto affetto quei momenti: “Portland è un percorso stradale costruito in uno stato bellissimo. Una zona fantastica per moltissimi motivi. Lo svantaggio è che il tempo è così imprevedibile. Non è raro iniziare la gara sull’asciutto e terminare con la pioggia”.

OTD in the 1996 Budweiser/G.I. Joe’s 200 at Portland, Alex Zanardi in Target Chip Ganassi Racing Reynard-Honda 96I took his first victory in CART, from Gil de Ferran (Hall Racing) in 1-2 for @HondaRacingGLB. (Photo: @bentleypubs) pic.twitter.com/vvPWR7ZRd7 — Zdravko (@zdravkost) June 23, 2024

Un luogo speciale ricordato da questo utente su X e riportando proprio a quel 1996 quando arriva la grande vittoria di Zanardi. “Il mio sentimento per Portland è speciale. Lì ho ottenuto una delle mie più grandi soddisfazioni. Proprio come il primo amore che non si scorda mai“.