Djokovic impietrito: è finita malissimo, delusione atroce in diretta

Non certo un bel momento quello vissuto da Novak Djokovic. E’ successo tutto in diretta. La delusione è stata immensa

Ha stupito tutti, Novak Djokovic. A tre settimane dall’intervento al ginocchio, necessario per curare la lesione al menisco che si è procurato al Roland Garros, il tennista serbo è già tornato ad allenarsi con la prospettiva di una partecipazione a Wimbledon.

Uno scenario insperato fino a pochi giorni fa. Djokovic ha voluto almeno provarci. Per questo, si è recato a Londra per allenarsi sull’erba nella settimana precedente l’inizio dei Championship, fissato al 1 luglio. Un recupero lampo il suo, considerato che erano previste almeno tre settimane di stop senza allenamenti, per permettere al ginocchio di recuperare al meglio dalla lesione che Nole si è procurato nel corso del match contro Cerundolo a Parigi.

In attesa di sciogliere le riserve sulla sua presenza a Wimbledon, Djokovic si è recato da Londra a Monaco di Baviera per un evento importantissimo per lo sport serbo ovvero l’ultimo match della fase a gironi di Euro 2024 che ha opposto la nazionale balcanica alla Danimarca.

Djokovic, che delusione agli Europei

Prima della partita, Djokovic ha assistito in campo al riscaldamento della Serbia, intrattenendosi con il c.t. Dragan Stojkovic, un’altra leggenda dello sport serbo, icona della nazionale della ex Jugoslavia e della Stella Rossa, club di cui Nole è grande tifoso (oltre al Milan). Hanno fatto il giro dei social, le immagini dei giocatori serbi che, prima di rientrare negli spogliatoi, hanno stretto la mano e abbracciato Djokovic, il quale ha provato a incoraggiarli per l’impegno – importantissimo – che li attendeva.

Capitan Tadic, Milinkovic Savic, Vlahovic, Milenkovic, tutti hanno salutato Nole con un sorriso. Tuttavia, la presenza del fuoriclasse di Belgrado non è basta per raggiungere l’obiettivo. La Serbia doveva vincere per qualificarsi ma non è andata oltre lo 0-0 contro una Danimarca che ha sofferto solo nella prima parte dell’incontro. Danesi che si sono qualificati con il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inghilterra. Per la Serbia, una mesta quarta posizione che significa eliminazione.

Durante la partita, le telecamere hanno indugiato su Djokovic presente in tribuna all’Allianz Arena con indosso la maglia della Nazionale. Il volto di Nole è diventato via via più cupo fino all’epilogo sfavorevole per i suoi.

Un’altra presenza non fortunata allo stadio non fortunata per l’ex numero uno che, lo scorso anno, aveva assistito al Derby di andata della semifinale di Champions League, perso per 2-0, dal suo Milan contro l’Inter a San Siro.