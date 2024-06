In ospedale dopo un brutto incidente: mondo dello sport in ansia

Mondo dello sport in ansia per le condizioni del noto pilota finito in ospedale dopo un terribile incidente: ecco cosa è successo

Il mondo dello sport è con il fiato sospeso per le condizioni di salute di uno dei piloti più famosi del panorama internazionale dopo che quest’ultimo è rimasto coinvolto in un grave incidente che ha messo in ansia tutti i tifosi.

Triste protagonista di questa vicenda è l’otto volto campione del mondo di rally Sebastien Ogier, al momento quinto in classifica nel campionato mondiale di quest’anno. Il pilota francese è una vera leggenda di questo sport e la notizia del terribile incidente che l’ha coinvolto ha lasciato sconvolti di stucco i tifosi che hanno pregato per la sua incolumità.

Nel corso della sua carriera, Ogier ha fatto registrare numeri davvero straordinari con ben 60 vittorie e 103 podi in 182 gare disputate ed in passato provò anche a passare in Formula 1 effettuando dei test con la Red Bull, decidendo poi di restare nel rally. Al momento dell’incidente, Ogier si trovava in Polonia dove si è scontrato con un’altra vettura, non da gara, durante la ricognizione prima del rally polacco, venendo trasportato subito in ospedale.

Rally, paura per Ogier: il francese rassicura tutti

Come comunicato dalla Toyota in una breve nota pubblicata sui propri canali ufficiali, a seguito di un grave incidente avvenuto durante la ricognizione prima del rally di Polonia, Sebastien Ogier è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso ed ulteriori informazioni verranno date a tempo debito. Assieme al pilota francese, anche il copilota Vincent Landais e il pilota dell’altra vettura sono stati trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti e tutto il mondo dello sport è ora con il fiato sospeso.

Otto volte campione del mondo dal 2013 al 2021, Ogier è una vera e propria leggenda del rally ed i tifosi hanno temuto molto per la sua salute. Il pilota francese si è scontrato con un’altra vettura, non da gara, mentre era impegnato nella ricognizione prima del rally di Polonia e l’incidente è apparso subito grave.

Nel proprio comunicato, la Toyota non si è voluta sbilanciare e tutti speravano nell’arrivo di notizie positive sulle condizioni di salute non solo di Ogier, ma anche di Landais. A tal proposito ci ha pensato la stessa leggenda del rally a rassicurare tutti con un messaggio via social: “Ho dovuto passare la notte in ospedale, ma mi sento già molto meglio. Sono contento che gli accertamenti medici non abbiano evidenziato ferite gravi”. Infine il ringraziamento per tutti i messaggi ricevuti.