LeBron James spacca l’NBA: lo hanno già sostituito

Incredibile LeBron James, il cestista è pronto a spaccare il mondo dell’NBA: il team ha già trovato il suo possibile sostituto

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena allora ci manca. Fatto sta, però, che il mondo dell’NBA potrebbe subire un incredibile “terremoto” che vedrebbe come protagonista anche LeBron James. Per il cestista di Akron si prospettano grandi cambiamenti per la prossima stagione che dovrà essere quella del rilancio. Mirino sul suo team, i Los Angeles Lakers, che stanno pensando alla costruzione della nuova squadra.

Poco importa che ci sia lui oppure no visto che non ha ancora sciolto i dubbi sulla sua permanenza e rinnovo del contratto. Un rinnovo che, fino a questo punto, sembra ancora da decifrare. L’obiettivo del team, però, è quello di costruire una importante squadra circondando il numero 23 ed Anthony Davis con altri atleti di qualità. Soprattutto per dimenticare la pessima stagione del team arrivata solamente sesta in classifica in attacco e addirittura 23ma in difesa.

Tra i tanti nomi che spuntano nel mercato c’è anche quello di Klay Thompson. Negli USA sono sicuri che un suo possibile arrivo sarebbe una ottima notizia per il team visto che andrebbe a migliorare non solo il reparto offensivo, ma anche quello difensivo.

Lakers, per “convincere” LeBron si punta ad un importante mercato

Come evidenziato da ‘elgoldigital.com’, sul taccuino dei dirigenti c’è anche il nome di Andrew Wiggins che, da parte sua, offrirebbe una spinta atletica ed una importante versatilità difensiva. Insieme allo stesso James e Davis si andrebbe a creare un importante quartetto che migliorerebbe score, difesa e versatilità. Soprattutto l’arrivo di Thompson potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per la squadra: non è affatto un mistero che sia considerato come uno dei migliori tiratori della lega.

I dati, per lui, parlano chiaro: allarga il campo come pochi altri sanno fare. Con il suo arrivo potrebbe fornire uno spazio importante per il numero 23 e per le mosse in post di Davis. Novità importanti, dal mercato, non riguarderebbero inoltre solamente i Lakers ma anche i rivali dei Golden State Warriors.

Il team si Stephen Curry e Draymond Green potrebbe seriamente acquisire Austin Reaves, Rui Hachimura, Gabe Vincent e Jalen Hood-Schifino. La loro gioventù ed esperienza accumulata in questi anni potrebbe solamente andare a migliorare la squadra sotto ogni punti di vista. I Lakers, intanto, sono avvisati e i cambiamenti tra entrate ed uscite potrebbero essere molti ribaltando le sorti e gli equilibri della NBA.