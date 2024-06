Mazzata Schumacher, annuncio lampo: “È in pericolo”

Schumacher, una mazzata improvvisa spiazza il mondo della Formula 1: annuncio pazzesco arrivato nelle scorse ore

Quando si parla di Schumacher, non si può non pensare a Michael. Sette volte campione del mondo, meravigliosa leggenda della Formula 1 in grado di scrivere pagine memorabili soprattutto alla guida della Ferrari. I primi anni duemila sono stati indescrivibili per i tifosi della ‘Rossa’.

L’incidente di Meribel, avvenuto oltre dieci anni fa, non ha cancellato le imprese del Kaiser che è ancora oggi amatissimo dai suoi tifosi. Schumi vive una vita difficile, è assistito da un team medico h24 e riguardo alle sue condizioni di salute non si sa ormai più nulla. Dalle pesantissime spese mediche – si parla di oltre 70 milioni di euro spesi fino a questo momento – fino alle voci che vorrebbero Michael presente al matrimonio di sua figlia Gina Maria tra qualche settimana. Il ricordo di un Michael vincente in pista rimane vivido.

Meno bravo – e soprattutto vincente – è stato sicuramente suo fratello minore Ralf che, specialmente in Williams, ha passato anni assolutamente positivi senza però rimanere nella storia. Ed oggi Ralf è un affermato opinionista televisivo per ‘Sky Deutschland’ dove, regolarmente, offre le proprie previsioni sia per quel che concerne i risultati in pista che per quanto riguarda il mercato dei piloti. Proprio su questo tema nelle ultime ore si è fatto bollente uno scenario che il tedesco ha disegnato: si parla di Mercedes e di quella che sarà la strategia di Toto Wolff per rimpiazzare Lewis Hamilton che dal 2025 sarà un nuovo pilota della Ferrari.

Mercedes, rivelazione choc di Ralf Schumacher: “È in pericolo”

Nonostante le prestazioni che migliorano, dopo Montreal e Barcellona, in casa Mercedes si disegna una vera e propria rivoluzione. Questo è quanto Ralf Schumacher ha dichiarato a ‘Sky Deutschland’ dove ha costruito quella che – a sua detta – sarà la strategia di Toto Wolff per quanto riguarda la scelta dei piloti.

Pare che a sorpresa potrebbe dire addio alla Scuderia di Brackley George Russell: Schumacher spiega come. “Kimi Antonelli, per Toto Wolff, merita la possibilità. E ci sono accordi contrattuali in atto. Wolff ha detto di volersi occupare del futuro”. Un futuro che potrebbe chiamarsi proprio Antonelli visto che a detta di Ralf la Williams sarebbe già occupata: ed il riferimento, ovviamente, è a Carlos Sainz in uscita dalla Ferrari. Ma non è affatto finita qui.

Occhio però perché per il tedesco a rischiare grosso potrebbe essere anche George Russell: l’incastro previsto sarebbe incredibile. “Se Verstappen decidesse di salutare davvero la Red Bull allora immagino che avrebbe un posto garantito in Mercedes. E in quel caso con il campione del mondo a disposizione, il posto di Russell potrebbe essere in pericolo“.

Schumacher ha infatti ribadito che Russell è stato un grande talento ma commette tanti errori. E così Mercedes potrebbe cambiare, sia nel 2025 che nel 2026. L’anno prossimo l’accoppiata delle ‘Frecce d’Argento’ potrebbe essere composta da Antonelli e l’inglese. Dopo un solo anno però scadrà il contratto del pilota britannico che a quel punto potrebbe salutare in favore di Max Verstappen, il cui addio alla Red Bull non è mai stato del tutto accantonato. E lo stesso Toto Wolff ci spera, silenzioso, alla finestra. Con buona pace di Christian Horner e delle sue smentite che hanno convinto in pochi.