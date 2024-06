Riecco Schumacher: la notizia che spiazza i tifosi

L’atteso ritorno del quale a lungo si era parlato potrebbe diventare una realtà: è già stata fissata la data per Schumacher, occasione imperdibile

La Formula 1 regala colpi di scena in pista ma anche in preparazione della gara. L’intero sistema del Circus ruota su eventi che emozionano ma anche su personaggi che lo rendono unico per le loro imprese e per ciò che rappresentano. A volte sono i ritorni ad aprire a scenari che possono entusiasmare anche i tifosi. Ad esempio, una delle più recenti novità riguarda il ritorno nel paddock di Flavio Briatore, il quale ricopre il ruolo di consulente del team Alpine. Da qui parte la svolta per i francesi.

La Scuderia non ha ancora definito chi farà parte del suo team per il prossimo anno. Al momento è stata confermata la separazione dal francese Esteban Ocon, avendo così un sedile libero a partire dal 2025. Anche la posizione del compagno di squadra, Pierre Gasly è in discussione, alla luce del fatto che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a fine stagione.

È in questo scenario dalla line-up incerta che avanza il profilo di Mick Schumacher. Il figlio della leggenda Michael attualmente è pilota ufficiale Alpine nel Campionato del mondo endurance e terzo pilota in Formula 1 per la Mercedes, dopo le esperienze del 2021 e 2022 nel team Haas.

Mick Schumacher torna definitivamente in F1? L’ipotesi

Per lui sembra avanzare la possibilità del ritorno in pianta stabile in F1 con Alpine dalla prossima stagione e un primo indizio deriva dall’impegno dei prossimo giorni per un test al Paul Ricard con la monoposto F1 del 2022. L’appuntamento, come evidenziato da ‘Motorsport’, è fissato per il 3 luglio a Le Castellet e insieme a Mick Schumacher ci sarà anche Jack Doohan per il test con Alpine a bordo della A5232, la monoposto che in quella edizione chiuse al quarto posto nel Mondiale Costruttori. È chiaro che bisognerà approfittare dell’opportunità per dimostrare al team di meritare il sedile per il prossimo anno. Tuttavia non è cosa semplice.

Alpine, infatti, starebbe corteggiando anche Carlos Sainz, in uscita dalla Ferrari e col desiderio di decidere quanto prima il futuro. Su di lui ci sono anche Sauber e Williams. A ‘Canal+’ Flavio Briatore è rimasto sul vago, affermando in prima istanza che ancora non è stata presa una decisione su Pierre Gasly, a quale potrebbe essere affiancato “un pilota giovane o anche uno più anziano“. Probabilmente proprio nel clima d’incertezza va colta la chance: Mick Schumacher ci proverà.