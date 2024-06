Euro2024, agli ottavi 4 allenatori italiani: nessuno ci era mai riuscito prima

Quattro allenatori italiani agli ottavi di finale di Euro 2024: Luciano Spalletti con l’Italia, Vincenzo Montella con la Turchia, Francesco Calzona con la Slovacchia e Domenico Tedesco con il Belgio. Il precedente record era di 3 ct della stessa nazionalità tra Europei e Mondiali: Germania nel 2014 e Argentina sia nel 2010 che nel 2014. Potevano essere addirittura cinque se si fosse qualificata l’Ungheria di Marco Rossi.

BELGIO – Ci si aspettava sicuramente di più dai Diavoli Rossi che hanno concluso il raggruppamento E al secondo posto alle spalle della Romania. Dopo la sconfitta contro la Slovacchia alla prima giornata, la formazione di Tedesco si è risollevata proprio contro i rumeni per poi pareggiare 0-0 contro l’Ucraina.

ITALIA – Il gol di Zaccagni, una manna dal cielo. La rete del calciatore della Lazio ha permesso all’Italia di qualificarsi agli ottavi di finale: se così non fosse stato, gli Azzurri, campioni d’Europa in carica sarebbero già a casa.

SLOVACCHIA – E’ una delle rivelazioni di Euro2024: nel Girone più equilibrato della manifestazione in corso di svolgimento in Germania, la formazione allenata dall’ex allenatore del Napoli è riuscita a staccare il pass come migliore terza.

TURCHIA – Insieme al Portogallo aveva i favori del pronostico. Dopo il brutto ko contro i lusitani, la formazione guidata dall’ex tecnico della Fiorentina guidata da un super Calhanoglu, assente per squalifica agli ottavi, ha centrato l’obiettivo prefissato qualificandosi tra le migliori 16.