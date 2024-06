La Ferrari si è già pentita di Hamilton: pronta al passo indietro

Interessante indiscrezione dalla Spagna sull’approdo di Hamilton alla Ferrari. Coinvolto, inevitabilmente, anche Carlos Sainz

Il Mondiale di Formula 1 attualmente in corso è ancora assolutamente combattuto e ricco di possibilità. Forse non per la lotta al titolo, visto che il campione in carica Max Verstappen potrebbe aver dato una sterzata decisiva alla classifica, soprattutto dopo il successo netto nell’ultimo GP di Spagna.

C’è bagarre invece per le posizioni a ridosso di Verstappen viste le distanze ridotte tra i vari contendenti. Nonostante questa lotta comunque intrigante, l’attenzione di molti appassionati è già rivolta al Mondiale del 2025, visti i tanti cambiamenti nelle line-up delle varie scuderie.

La novità più rilevante sarà il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, annunciato già l’inverno scorso dopo un accordo lampo e segretissimo tra il team di Maranello ed il sette volte campione del mondo che lascerà la Mercedes dopo oltre un decennio. Un trasferimento che fa sognare e discutere allo stesso tempo, una scelta dunque non esente da qualche perplessità, cresciuta soprattutto nelle ultime settimane.

Hamilton in Ferrari, scelta avventata? Le ultime dalla Spagna

La notizia l’ha lanciata nelle scorse ore il quotidiano spagnolo Sport, secondo cui all’interno della Ferrari vi sarebbe più di un personaggio poco convinto della scelta di puntare sul 40enne Lewis Hamilton. Il motivo sono i recenti risultati in gara dell’inglese, molto deludente rispetto alle scorse annate.

Hamilton infatti è tornato a salire sul podio, con un buon terzo posto al GP del Canada, dopo ben otto mesi di magra. Non proprio un biglietto da visita ideale per qualcuno alla Ferrari che, dunque, si sta chiedendo effettivamente se puntare sull’esperienza di Lewis sia stato azzeccato oppure se sarebbe stato meglio puntare su un’alternativa più giovane.

Vero è che la Mercedes ha faticato a trovare miglioramenti per la propria monoposto in questa annata ma Hamilton ha arrancato negli scorsi mesi, finendo spesso alle spalle del suo giovane compagno di team George Russell.

Inoltre in Ferrari non possono non pensare di essere stati troppo frettolosi nel mettere alla porta Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, al quale non è stato rinnovato il contratto, lascerà Maranello a fine stagione per fare posto proprio a Hamilton. Anche in questo caso spunta qualche perplessità di troppo. Sainz ha dimostrato di essere un protagonista del Circus e di saper lavorare bene almeno quanto Charles Leclerc. Ma gli accordi ormai sono presi e la speranza dei ferraristi è che Lewis Hamilton si presenti ai box nel 2025 più voglioso e carico che mai.