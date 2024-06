Svolta Sinner a Wimbledon: l’azzurro può esultare, la notizia è una manna

Grande notizia per Jannik Sinner in vista di Wimbledon, l’azzurro può esultare: stavolta non ci sono più dubbi, tifosi in fibrillazione

Wimbledon è ormai alle porte e le attenzioni degli appassionati di tennis, oltre che dei tifosi di Jannik Sinner, sono ormai rivolte tutte ai prati verdi dell’All England Club. A poche settimane di distanza da un Roland Garros che ci ha regalato il primo tennista italiano al numero uno del mondo, e a pochi giorni dal trionfo di Halle, per Sinner arriva però un’altra buona notizia. Questa probabilmente nemmeno lui poteva aspettarsela, ed è una svolta clamorosa in vista del terzo, fondamentale, Slam dell’anno.

Se la terra in qualche modo continua a essere una superficie che non lo aiuta a esprimersi al meglio, sull’erba a Halle Sinner ha dimostrato di poter fare la differenza. Non che si tratti di una sorpresa. Se è vero che il 500 tedesco è il primo torneo ATP vinto da Jannik su questa superficie, è altrettanto vero che proprio a Wimbledon negli ultimi anni si era regalato grandi soddisfazioni.

Anche per questo motivo, è chiaro che oggi, da numero uno al mondo e autentico mattatore di questa stagione, Sinner non può non presentarsi con i crismi del favorito per la vittoria finale del più prestigioso tra i tornei dello Slam. E a dirlo non sono solo i numeri, ma anche la conferma da parte di chi, per mestiere, è costretto ad analizzare le situazioni in maniera analitica: i bookmaker.

Sinner favorito a Wimbledon per i bookmaker: le quote parlano chiaro

A svelare le quote per i Championship che stanno per partire è stata, in particolare, ‘Sisal’. Secondo la nota società di scommesse, non c’è nessuno in questo momento che parta ai nastri di partenza con più chance di vittoria a Wimbledon, rispetto al numero uno al mondo.

Il trionfo di Sinner nel terzo Slam stagionale è dato infatti a 2.75. Una quota importante che fa capire quanto sia alta in questo momento, soprattutto dopo Halle, la fiducia degli scommettitori nei confronti di un ragazzo pronto a fare la storia ancora una volta. E il dato è ancora più spiazzante se si pensa che invece, complici anche i problemi di salute che lo attanagliano, il numero 2 della classifica ATP, Djokovic, è dato addirittura a quota 5.

L’unico giocatore che tallona il nostro Jannik da distanza ravvicinata, e non potrebbe essere altrimenti, è il campione in carica, Carlos Alcaraz, a quota 3. Dietro questo terzetto, il vuoto. Stando a quanto riportato da Sisal, i possibili outsider potrebbero infatti essere Zverev e Hurkacz, dati a 16.

C’è invece pochissima fiducia in Medvedev, protagonista fin qui di una stagione negativa. Il russo è dato a 25, stessa quota di Draper. E se Berrettini si difende, a suo modo, con una quotazione non impossibile (33), nonostante la finale del Queen’s è assolutamente fuori dai giochi per i bookmaker Musetti, quotato 100.