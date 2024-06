Tutto finito in F1, pilota fatto fuori: porte chiuse

Si va verso la fine dell’avventura in Formula 1 di un pilota molto esperto, che però sembra non rientrare nei piani del suo team

Il mondiale 2024 di Formula 1 sta entrando finalmente nel vivo. Prima della sosta estiva vi saranno diverse gare molto interessanti, che potrebbero delineare ulteriormente le gerarchie nella classifica piloti. Va detto che la Red Bull ha sempre un certo vantaggio sulle rivali, così come Max Verstappen, che dopo il trionfo in Canada pare destinato a dominare la seconda parte di stagione.

Intrigante sarà pure la bagarre per il podio, dove i piloti di Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin si daranno battaglia per un piazzamento d’onore. Inevitabile quindi che anche i risultati di questa stagione influiscano sulle future scelte delle varie scuderie, che in vista del 2025 potrebbero effettuare diversi cambiamenti nelle line-up.

Il trasferimento già ufficializzato di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari potrebbe infatti agevolare una sorta di effetto domino tra i piloti di Formula 1, aprendo di fatto il mercato per la prossima annata. Qualche protagonista rischia ovviamente di restare fuori dai team ufficiali: in particolare nelle ultime ore sembra andare verso il benservito ad un pilota esperto e molto stimato, che difficilmente sarà ai nastri di partenza del mondiale 2025.

La Red Bull ha scelto: addio al pilota esperto, si punterà sui giovani talenti

Il pilota di cui parliamo, che dovrebbe essere accantonato dal suo team, è Daniel Ricciardo. Ovvero l’australiano, di origini italiane, classe 1989, considerato tra i protagonisti più esperti della F1. In passato fu anche accostato alla Ferrari, come possibile spalla di Charles Leclerc, prima che la scelta ricadesse poi sullo spagnolo Carlos Sainz.

Ricciardo è rientrato nel mondo delle corse nel bel mezzo della stagione 2023, quando fu chiamato dalla AlphaTauri (oggi denominata Racing Bulls) per sostituire il deludente olandese Nyck de Vries nel bel mezzo del mondiale. Non senza qualche difficoltà di troppo, l’australiano ha ottenuto la conferma in RB per questa stagione. Ma il rischio è che nel prossimo futuro non vi sia spazio per lui.

Il team gestito dalla holding Red Bull, ha comunicato la propria decisione. La Racing Bulls punterà sui giovani talenti da far sbocciare in Formula 1 con calma e fiducia, dando di fatto il benservito a Ricciardo. Queste le parole del consulente Helmut Marko a ‘Kleine Zeitung’, che suonano come una rivoluzione interna: “Gli azionisti hanno chiarito che si tratta di una squadra junior e noi dobbiamo agire di conseguenza. Dovremo inserire presto un pilota giovane, e questo sarebbe Lawson“.

Una doppia beffa per Daniel Ricciardo, che in primis sperava di essere richiamato dalla Red Bull (per la quale aveva già corso dal 2014 al 2018) per sostituire Sergio Perez, il quale invece ha ottenuto recentemente la riconferma. Ora l’australiano rischia di restare fuori anche dalla RB, vedendo allontanarsi il posto da pilota titolare in F1 per il prossimo anno.