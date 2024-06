Dallas Mavs, colpo da 130 milioni da affiancare a Doncic per vincere l’anello

Dopo la sconfitta contro i Boston Celtics nelle NBA Finals, ora per i Dallas Mavericks è tempo di pensare alla prossima stagione

Da poco si è conclusa la stagione NBA 2023/24 con il titolo che è finito nelle mani dei Boston Celtics. Dopo sedici anni la franchigia del Massachusetts è riuscita finalmente a vincere di nuovo un anello che è il numero 18 nella loro storia, che li rende la squadra più vincente della storia NBA dopo aver staccato in classificai rivali dei Los Angeles Lakers rimasti fermi a quota 17 dal 2020.

Nelle Finals i Celtics sono riusciti a vincere contro i Dallas Mavericks che si sono dovuti arrendere in cinque gare durante le quali spesso i biancoverdi sono risultati superiori in ogni frangente. Nonostante questa dolorosa sconfitta nell’ultimo turno, per Luka Doncic e compagni è stata un’annata positiva durante la quale hanno dimostrato di poter fare molto bene e che l’intesa del numero 77 sloveno con l’altra superstar Kyrie Irving può funzionare al meglio.

I Dallas Mavericks guardano al mercato per rinforzarsi: obiettivi Jerami Grant di Portland per puntare ancora al titolo

Dopo essere andati così vicini alla vittoria del titolo, non sono di certo calate le ambizioni in casa Dallas Mavericks che ora stanno cercando di pianificare al meglio la prossima stagione. Al comando della squadra ci sarà ancora Jason Kidd, il coach che è stato in grado di portare Doncic e compagni alle Finals, ha infatti da poco tempo rinnovato firmando con la franchigia texana un rinnovo pluriennale.

In ottica mercato, come riportato da Greg Swartz di ‘Bleacher Report’, i Portland Trail Blazers potrebbero tentare di rivoluzionare il loro roster nel corso dell’estate e presentarsi ai nastri di partenza del prossimo campionato NBA con tanti volti nuovi per cercare di ripartire dopo l’ultimo posto in Western Conference della scorsa stagione, frutto di sole 21 vittorie e ben 61 sconfitte.

Uno dei big che potrebbe salutare Portland sarebbe quindi Jerami Grant che è finito nel mirino di Dallas. Il suo eventuale arrivo alla corte di Kidd permetterebbe ai Mavs di godere di un altro grande giocatore da affiancare a Doncic e Irving. Nell’ultima stagione l’ala dei Blazers ha avuto di media a partita 21 punti, 3,5 rimbalzi e 2,8 assist. Sono però soprattutto le sue doti difensive che hanno interessato Dallas e altre franchigie intenzionate a proporre uno scambio a Portland.