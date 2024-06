Formula 1, hanno già deciso: verdetto terribile per uno dei veterani

Importantissima novità quella emersa alla vigilia del GP di Austria. Riguarda uno dei veterani della Formula 1. L’annuncio è netto

Con il GP di Austria comincia un mese ricchissimo di appuntamenti per la Formula 1 con quattro gare prima della pausa estiva di agosto. Dopo il GP del Red Bull Ring si correrà in Ungheria, a Silverstone e a Spa in Belgio. Quattro circuiti storici del Mondiale che potrebbero delineare ulteriormente gli equilibri della classifica dove comanda il solito Verstappen con 69 punti di vantaggio su Norris.

Mese di luglio che sarà decisivo anche per definire le line up dei team in vista della prossima stagione. A ridosso del weekend austriaco sono arrivati altri due importanti annunci con i rinnovi di Gasly con l’Alpine e di Stroll che continuerà ad affiancare Fernando Alonso alla Aston Martin.

Altri piloti attendono di conoscere il loro destino. Proseguono i rumors su Carlos Sainz, ambito da Audi/Sauber, Williams e Alpine con Flavio Briatore che cerca un pilota di esperienza per sostituire Ocon. Quest’ultimo potrebbe finire alla Haas con Bearman mentre sono in scadenza di contratto a fine anno due dei veterani del Circus come Valtteri Bottas e Daniel Ricciardo.

Addio in Formula 1, il sostituto è stato già scelto

Lo scorso anno, Daniel Ricciardo è tornato in Formula 1, a stagione in corso, in sostituzione di De Vryes all’Alpha Tauri. Una seconda parte di stagione tormentata per il pilota australiano che ha dovuto saltare alcune gare per una frattura al polso, rimediata nelle prove libere di Zandvoort in Olanda. Confermato nel 2025, Ricciardo ora è alla Racing Bulls, team satellite della Red Bull che è subentrato proprio all’Alpha Tauri. Un Mondiale, finora, non certo soddisfacente per Daniel che è andato a punti solo nel GP del Canada. Uno score minimo che, peraltro, non lo mette nelle migliori condizioni per ottenere il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione.

A riguardo, Helmut Marko è stato piuttosto esplicito alla vigilia del GP di Austria. Il consulente della Red Bull, nonché responsabile della gestione piloti, ha dichiarato che la sostituzione di Ricciardo alla Racing Bulls è alquanto possibile. Non solo, Marko ha anche fatto il nome del probabile sostituto del pilota australiano.

“L’obiettivo di Daniel – si legge nelle dichiarazioni riportate da ‘Gazzetta.it’ – era quello di essere preso in considerazione per un volante alla Red Bull. Ora quel sedile è di Perez e il suo piano non è più valido.” Poi l’anticipazione sulla Racing Bulls: “Gli azionisti – spiega Marko – hanno chiarito che si tratta di una squadra junior e noi dobbiamo agire di conseguenza. Dovremo quindi inserire un pilota giovane e questo sarebbe Liam Lawson. “

Nel Mondiale 2024, era stato proprio Lawson a sostituire Ricciardo all’Alpha Tauri dopo la frattura al polso. Ora l’avvicendamento potrebbe essere definitivo. Ricciardo, tuttavia, vuole giocarsi ancora le sue chance: “Quello che dice Helmut non modifica quello che farò – si legge su ‘FormulaPassion’ – La sua attenzione è sulle prestazioni e devo concentrarmi su questo. Le sue punzecchiature possono aiutarmi a tirare fuori il meglio.”

Ricciardo ha anche precisato di non essere in trattativa con altri team. Qualora dovesse essere sostituto da Lawson, quest’ultimo affiancherà Yuki Tsunoda che ha firmato, recentemente, un rinnovo annuale con la Racing Bulls.