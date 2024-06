Italia sotto shock: un grande nome salterà le Olimpiadi

Niente Olimpiadi, l’infortunio a un tiro di schioppo dalla meta l’ha costretta a dare forfait: il video e il messaggio corrono sui social

Ad Aarhus, nel 2006, non ce ne fu per nessuno. Vanessa Ferrari era una spanna sopra le altre e infatti, come facilmente prevedibile, fu lei a conquistare la medaglia d’oro nella gara mondiale del concorso generale. Quello in Danimarca non è stato, tuttavia, il solo grande successo della sua straordinaria carriera. L’anno dopo si è laureata campionessa europea e a Tokyo 2020, invece, ha conquistato uno dei riconoscimenti più prestigiosi cui una persona che ha immolato la sua vita allo sport possa ambire.

La ginnasta italiana rientrò dalla sua trasferta nel Paese del Sol Levante con una meritatissima – e sudatissima – medaglia d’argento, vinta grazie alla sua straordinaria prestazione nel corpo libero. Voleva ancora di più, la campionessa di Orzinuovi, ma il destino, come purtroppo spesso accade, le ha messo i bastoni tra le ruote. Qualche ora fa, l’atleta ha postato sui social un video, insieme ad un messaggio, attraverso il quale ha informato i suoi sostenitori che qualcosa di brutto è accaduto nei giorni scorsi.

Nel corso di un test in vista degli assoluti in programma la prossima settimana, Vanessa si è fatta male. La clip ritrae la rincorsa, la ruota, il doppio salto e, infine, la smorfia di dolore comparsa sul suo viso al momento dell’atterraggio. A giudicare dalla sua espressione, deve essersi accorta subito di essere caduta male e di essersi infortunata al polpaccio.

Niente Olimpiadi per Vanessa Ferrari: la campionessa va ko

La Ferrari ha perciò annunciato, con tangibilissimo dispiacere, di dover sventolare bandiera bianca. Ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 non ci sarà, sebbene avesse trascorso gli ultimi tre anni ad allenarsi in vista di un evento nel quale avrebbe voluto dare il meglio di sé e addirittura migliorare, se possibile, la performance di Tokyo 2020.

Non potrà farlo, però, e questo sembra averla, giustamente, provata. Dal messaggio a corredo del video traspaiono tristezza e rassegnazione, tanto più alla luce del fatto che le Olimpiadi, ormai, erano praticamente dietro l’angolo. E farsi male così, ad un passo dalla meta, sarà ancor più difficile da digerire per la viceregina dei Giochi di tre anni fa.

Ma tant’è: è andata così e nessuno, purtroppo, può farci nulla. Neanche lei, Vanessa, che ha racchiuso la sua rabbia in un frase che dice tutto: “Anche se nella mia carriera ho avuto tanti infortuni, non ci si abitua mai e la batosta è sempre forte“. E speriamo solo, a questo punto, che possa rimettersi in sesto in tempo per dimostrare altrove di che pasta sia fatta.