L’assurdo montepremi che Sinner può vincere a Wimbledon, con due vittorie ti sistemi per sempre

Wimbledon, Sinner potrebbe vincere una vagonata di soldi: il montepremi in palio è pazzesco

Jannik Sinner ha sfatato un altro tabù. L’ennesimo. Ha dimostrato che non era vero, come si diceva un tempo, che l’erba fosse la superficie meno adatta al suo stile di gioco. Ad Halle ha spadroneggiato ed è chiaro, adesso, che come Carlos Alcaraz anche l’altoatesino se la cava egregiamente su qualunque tipologia di campo. Tanto è vero che, insieme all’iberico, è lui il favorito per la vittoria di Wimbledon.

All’All England Club ci saranno però molte più insidie di quante non ne abbia trovate in Germania, per cui non sarà facile conquistare lo scettro e la corona che a lungo sono appartenuti a Novak Djokovic. Ed è proprio il serbo l’incognita numero uno dell’edizione 2024 dello Slam britannico viste le sue condizioni fisiche post operazione.

Secondo le quote, ad ogni modo, Jannik ha maggiori probabilità di farcela rispetto a Nole. Se anche il miracolo di rientrare in campo in condizione dopo sole tre settimane dall’intervento al menisco dovesse riuscirgli, Djokovic potrebbe non essere competitivo come è sempre stato sull’erba inglese. Sono più i nodi da sciogliere, insomma, che non le certezze, alla vigilia dell’evento più cool della capitale britannica.

Sinner, è tutto oro quel che luccica: un Wimbledon ricchissimo

Una cosa sicura, per la verità, c’è già: il prize money di Wimbledon 2024 è spaziale, semplicemente incredibile. Vi basti sapere che i tennisti che riusciranno a sbarcare al terzo turno del Major vincerebbero una cifra che, ad una persona ‘comune’ sarebbe sufficiente a sistemarsi per molto tempo.

Chi passerà il primo turno si assicurerà 93mila sterline, ossia poco meno di 110mila euro; l’accesso al terzo frutterà, invece, 143mila sterline, l’equivalente di 169mila euro circa. Gli assegni saranno ancor più corposi, ovviamente, man mano che si avanzerà nell’ostico main draw. L’ingresso agli ottavi di finale vale 226mila sterline (267mila euro), mentre conquistare i quarti porterà nelle tasche di otto tennisti la bellezza di 375mila sterline (443mila euro).

Mettiamo caso, poi, che Sinner arrivi, come si spera, almeno in semifinale. In tal caso, altre 715mila sterline (844mila euro) andrebbero ad aggiungersi al suo già piuttosto ingente patrimonio. Non resta che scoprire, a questo punto, quanto guadagneranno i due eroi che il 14 luglio duelleranno per portare a casa coppa e titolo. Il finalista perdente dovrà “accontentarsi” di 1,4 milioni di sterline (1,6 milioni di euro), mentre il vincitore lascerà Londra con 2,7 milioni di sterline (3,1 milioni di euro) in più sul suo conto corrente. In ballo non c’è solo il prestigio, dunque, ma una montagna di soldi.