Leclerc ammette tutto: “È l’affare del secolo”

Charles Leclerc vuota il sacco e si lascia andare a una clamorosa ammissione: le sue parole sorprendono i tifosi

In una stagione che, tutto sommato, resta positiva, soprattutto se paragonata con le ultime di puro e semplice dominio Red Bull, in casa Ferrari è tornata un po’ di preoccupazione. I risultati deludenti degli ultimi due Gran Premi hanno innalzato la tensione a Maranello, e quanto accaduto a Barcellona tra i due piloti della Rossa, Leclerc e Sainz, non è passato inosservato. In questo marasma di polemiche e accuse velate, a provare a fare chiarezza è stato però proprio il monegasco, lasciandosi andare nelle ultime ore a una confessione che ha del clamoroso.

Focalizzato sul presente, ma proiettato anche su un futuro che lo vedrà, dal prossimo anno, costretto a dividere il box non più con un compagno di squadra ‘gestibile’ come Carlos Sainz, ma con un sette volte campione del mondo come Lewis Hamilton, il pilota monegasco ha voluto cercare di gettare acqua sul fuoco in un momento di particolare tensione.

E lo ha fatto nella maniera più chiara e semplice possibile, parlando addirittura di “affare del secolo”, per cercare di prevenire anche i sussurri più maliziosi, riportando la concentrazione di tutti gli appassionati di Formula 1, e soprattutto dei tifosi della Ferrari, solo e soltanto su quanto sta accadendo e accadrà in pista.

Ferrari, la confessione di Leclerc: i tifosi restano senza parole

Se per tanti addetti ai lavori la definizione di “affare del secolo” potrebbe cadere a pennello per l’arrivo di Hamilton in Ferrari, almeno stando a quanto si scriveva sui principali quotidiani fino all’inizio della stagione, prima di assistere a un’annata così difficile da parte del pilota inglese, Leclerc ha voluto usare le stesse parole con tutt’altro significato, e in riferimento a una vicenda che non riguarda il mercato piloti.

Tornando su quanto accaduto al Montmelò e sul battibecco tra lui e Sainz, il pilota monegasco ha voluto infatti gettare acqua sul fuoco e spegnere sul nascere qualunque tipo di ulteriore polemica, spiegando in conferenza stampa che tra lui e il compagno di squadra non c’è in questo momento alcuna tensione.

“Abbiamo discusso, come accade sempre, ma non c’è alcun tipo di problema, è tutto ok“, ha spiegato la prima guida Ferrari. D’altronde, lo stesso Charles ha sottolineato come da anni si conoscano e sappiano che alcune tensioni nascono solo per l’adrenalina della gara. Basta una chiacchierata faccia a faccia per risolvere ogni tipo di questione.

“Se dai retta ai social media ogni cosa sembra l’affare del secolo“, ha chiosato Leclerc, aggiungendo: “Ma non c’è alcun tipo di problema tra me e Carlos“. Caso chiuso. Anche in casa Ferrari si può tornare a parlare solo delle prossime gare, con la consapevolezza che la convivenza tra Sainz e Leclerc, in ogni caso, è ormai alle battute conclusive.