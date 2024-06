Non siamo quelli di tre anni fa, ma l’obiettivo quarti è fattibile

Non siamo certamente quelli di tre anni fa, ma la Nazionale azzurra guidata da Luciano Spalletti può tirare dritto fino in fondo, quantomeno verso i quarti di finale. Oggi contro la Svizzera toccherà mettere in campo intensità e dinamismo, cercando di bloccare agli elvetici le fantasie verso le corsie esterne, dove probabilmente ci potranno mettere in difficoltà.

Non solo: occorrerà molta lotta in entrambe le fasi, sia per colpire offensivamente sia per difendersi senza affanni, nonostante le assenze pesanti che potrebbero farsi sentire eccome.

Il 4-3-2-1 fantasia di Spalletti mira a trovare un sano equilibrio tra fase difensiva e offensiva, optando per una formazione equilibrata soprattutto in mezzo al campo.