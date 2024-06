Salta la firma di Sainz: clausola e ingaggio choc

Carlos Sainz non è ancora sicuro del proprio futuro e sta vagliando diverse offerte: una è arrivata proprio nelle ultime ore

Carlos Sainz sta cercando la migliore opzione per il suo futuro e potrebbe aver trovato quella giusta. Fino a poco fa sembrava scontato il suo approdo alla Williams ma ora si è proposto un altro team di prestigio.

Il futuro del pilota della Ferrari è ancora in bilico. Dopo l’improvviso addio materializzatosi con la Rossa, per l’arrivo di Hamilton a Maranello nel 2025, il pilota spagnolo non ha ancora preso una decisione definitiva. All’inizio, l’attesa era giustificata dal tentativo di capire se ci fossero i margini per arrivare ad un top team, come Red Bull o Mercedes.

La situazione di Max Verstappen ha tenuto banco per settimana, visto che la corte di Toto Wolff sembrava essere (forse lo è ancora) molto serrata. Alla vigilia del Gran Premio d’Austria, però, il campione olandese ha confermato che resterà anche l’anno prossimo. Sainz ha sperato di inserirsi ma non è stato considerato, stessa situazione con la Red Bull che ha optato per il rinnovo di Perez.

Carlos Sainz, contatti serrati: spunta un nuovo Team

Ora non ha più così tante opzioni per Sainz, conteso tra Williams e Audi. Il team britannico, con Volwes che l’ha confermato più volte, lo vuole per affiancare Albon mentre Audi seconda lo costringerebbe ad un anno interlocutorio con l’attuale Sauber. Ora si è palesata però un’altra opzione inaspettata.

Come riportato da l’Equipe, infatti, su Sainz si è inserita l’Alpine, ora rafforzata dall’arrivo di Flavio Briatore. Nel paddock di Barcellona, l’ex team principal della Renault si è palesato nel ruolo di super consulente della scuderia francese. Il suo compito sarà quello di risollevare le sorti di una squadra caduta nel dimenticatoio, nonostante un nome e un budget di tutto rispetto.

Briatore è stato visto parlare con il padre di Sainz proprio nel paddock catalano e ci sarebbe qualcosa di più di un semplice dialogo aperto. L’Alpine offrirebbe un contratto all’attuale pilota della Ferrari oltreché molto ricco anche molto vantaggioso.

Si perché, come riportato dalla stampa francese, ci sarebbe una clausola che lo libererebbe dopo un anno in caso di offerta importante da parte di un altro top team. Carlos ha già corso con laRenault nel 2017-2018 e potrebbe fare un grande ritorno, in attesa di capire quale sarà la competitività del progetto Audi per il 2026.