Tennis, nuove regole alle Olimpiadi: Sinner e Alcaraz a rischio squalifica

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz rischiano alle prossime Olimpiadi a causa delle regole stabilite dal CIO: il motivo è clamoroso

Manca ormai meno di un mese all’inizio delle Olimpiadi di Parigi ed i tifosi di tutto il mondo già fremono pensando alle tante emozioni che saranno capaci di trasmettere le varie discipline assieme ai loro protagonisti.

A Parigi c’è grande attesa soprattutto per quanto riguarda il torneo di tennis che vedrà il debutto dei due talenti più in voga del momento, vale a dire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’azzurro e lo spagnolo si sono confermati come astri nascenti di questo sport e la meravigliosa semifinale a cui hanno dato vita proprio in Francia al Roland Garros è solo l’antipasto di quello che si spera possa accadere alle Olimpiadi.

Dopo essere stato battuto, il nostro Jannik punta ora ad ottenere la rivincita contro Alcaraz che, invece, vuole ripetersi e sconfiggere per la seconda volta il numero uno al mondo. Tuttavia, in vista dei Giochi Olimpici, i due dovranno fare i conti con le regole stabilite dal CIO e dall’ITF che li mettono a forte rischio per un motivo clamoroso: i tennisti non potranno parlare con i loro allenatori durante le gare.

Olimpiadi, Sinner e Alcaraz a rischio squalifica: il motivo lascia senza parole

Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, Jannik Sinner e soprattutto Carlos Alcaraz dovranno vedersela contro un avversario in più durante il torneo di tennis, ovvero i regolamenti del CIO e dell’ITF. Secondo la normativa, infatti, durante le gare è fatto divieto agli atleti di parlare con i loro allenatori e con le loro squadre con pene che vanno da multe salate alle squalifiche e ciò rappresenta un duro colpo per entrambi che sono abituati a farlo spesso.

A rischiare di più è soprattutto Alcaraz che in una recente intervista all’Equipe ha fatto sapere come segua molte volte i consigli che gli dà il proprio tecnico Juan Carlos Ferrero durante le partite. Le regole stabilite penalizzano dunque in particolare lo spagnolo che a Parigi dovrà cavarsela da solo senza l’aiuto di nessuno, così come anche Sinner che pure non può essere contento della presenza di tale regola.

L’unica consolazione per Alcaraz è che, quantomeno, avrà al suo fianco un giocatore come Rafa Nadal che gareggerà assieme a lui nel doppio, mentre Sinner avrà il supporto di Lorenzo Musetti. La regola imposta rappresenta per i due tennisti (ma anche per tutti gli altri) un nuovo ostacolo da superare e c’è grande curiosità tra tifosi ed appassionati nel vedere come se la caveranno senza l’importante supporto dei loro coach.