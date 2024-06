Copa America, stasera Giamaica-Venezuela e Messico-Ecuador: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo il 2-0 dell’Argentina sul Perù e lo 0-0 tra Canada e Cile, questa sera al via la terza giornata del Gruppo B della Copa America 2024, live su Sportitalia dall’1.30 con Giamaica-Venezuela, con fischio d’inizio fissato per le ore 02.00 al Q2 Stadium, di Austin e Messico-Ecuador, in programma allo stesso orario, con El Tricolor obbligato a vincere per superare il turno all’Inter&Co Stadium di Orlando. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Giamaica-Venezuela

Sono 6 i precedenti tra The Reggae Boyz e La Vinotinto con i numeri leggermente a favore del Venezuela: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 successi per la Giamaica. L’ultimo incontro tra le due formazioni risale al 2016 in Copa America, con la vittoria per 1-0 della formazione sudamericana.

GIAMAICA (3-5-2): Waite; Bernard, Latibeaudiere, Pinnock; Lembikisa, De Cordova-Reid, Lowe, Palmer, Leigh; Nicholson, Antonio. Ct.: Heimir Hallgrímsson

VENEZUELA (4-4-2): Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi, Navarro; Casseres, Makoun, Martinez, Angel; Cadiz, Machis. Ct.: Fernando Batista

Messico-Ecuador

Un’infinità di sfide tra El Tricolor e La Tricolor. Ben 23 partite con 14 successi messicane, 5 pareggi e 4 vittorie per l’Ecuador che ha a disposizione due risultati su tre per andare ai quarti con il Messico obbligato a vincere. In Copa America è dominio per la formazione centroamericana con 4 successi contro il solo della squadra sudamericana.

MESSICO (4-3-3): Julio Gonzalez; Vasquez, Reyes, Jorge Sanchez, Arteaga; Romo, Chavez, Charly Rodriguez; Antuna, Quinones, Gimenez. Ct.: Jaime Lozano.

ECUADOR (4-3-3): Dominguez; Hincapié, Pacho, Torres, Preciado; Caicedo, Alan Franco, Paez; Yeboah, Sarmiento; Valencia. Ct.: Felix Sanchez.

Classifica Girone B

Venezuela (DR 3:1) 6 punti

Ecuador (DR 4:3) 3 punti

Messico (DR 1:1) 3 punti

Giamaica (DR 1:4) 0 punti