Guerra civile in Ducati: è colpa di Marquez

Marc Marquez rischia di diventare protagonista di una situazione molto scomoda: i dettagli

La stagione di Marc Marquez in MotoGp dimostra che il campione spagnolo ha ritrovato tutto lo smalto che nelle scorse annate era venuto a mancare. Terzo nella classifica piloti, all’otto volte campione è mancata solo la vittoria, finora nel motomondiale, mentre sono arrivai due secondi ed un terzo posto per una crescita che, soprattutto nelle ultime gare, lo ha visto protagonista contro Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Una progressione che ha portato Ducati a sceglierlo come prossimo compagno di squadra di Pecco Bagnaia al posto di Jorge Martin, favorito secondo gli esperti, che ha dovuto virare su Aprilia per non doversi accontentare di un team non ufficiale ancora una volta.

Oggi si andrà in Olanda, nel circuito di Assen, dove Marc Marquez dovrà dimostrare ancora una volta di aver meritato quel posto in Ducati ufficiale, magari portando a casa una vittoria e mettendo fine a qualsiasi dubbio in merito alle sue prestazioni sia per il presente che per il futuro. Molti, però, dei dubbi che sorgono in merito al futuro sono relativi ad un altro aspetto, lontano dalle prestazioni e dai risultati.

Marquez-Bagnaia: è già crisi? Ducati si spacca in due

Se da un lato Ducati gode di tutti i favori del pronostico con l’ingaggio di Marc Marquez al fianco di Bagnaia per le prossime stagioni, dall’altro questa scelta potrebbe portare ad una spaccatura insanabile a Borgo Panigale. L’addio di Jorge martin ha portato il team Pramac a cambiare costruttore. La scelta di affidarsi a Yamaha è uno sguardo immediato al portafogli ma anche un investimento sul futuro. Questo, tuttavia, lascia a Ducati solo due team satellite, Mooney VR46 e Gresini, che rischiano di abbracciare la lotta interna a Ducati.

Non è un mistero che Marc Marquez non goda della stima di molti fan italiani, che potrebbero estendere la rivalità tra Bagnaia e lo spagnolo anche ai due team satellite. Al netto del mercato ancora in corso, infatti, il team Mooney VR46, avrebbe due piloti italiani (Morbidelli e Di Giannantonio), mentre il team Gresini due spagnoli (Alex Marquez e Fermin Aldeguer). Una situazione scomodissima, evidenziata da ‘ElNacional.cat’, che mette Ducati in seria difficoltà, in bilico tra due team e due piloti fortissimi che dovranno, però, imparare a convivere e talvolta anche a fare squadra.

Attenzione alla prossima stagione perchè la rossa avrà un compito molto complesso oltre a quello, ovviamente, della pista.