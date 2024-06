Incubo Valentino Rossi: ossessione spagnola

Il ‘fantasma’ di Valentino Rossi, ormai ritiratosi da tre anni, continua a ‘perseguitare’ Marquez e non solo: bufera dalla Spagna…

Nonostante il ritiro ufficiale dalle competizioni avvenuto nel 2021, Valentino Rossi sembra continuare a vivere il mondo della MotoGP al punto tale da essere ritenuto un potenziale ‘pericolo’ per alcuni piloti attualmente in voga. Speculazioni provenienti dalla Spagna insinuano infatti che Rossi continui a esercitare una grande influenza sul circus della MotoGP, al punto da rappresentare una “minaccia” per il futuro di Marc Marquez e Jorge Martin.

Il rapporto tra Rossi e Marquez è stato segnato da uno degli episodi più controversi nella storia recente della MotoGP, il famoso “Sepang Clash” del 2015. Da allora, il pilota catalano non ha mai nascosto la sua determinazione a superare il palmarès del Dottore nove volte campione del mondo. Ad oggi nonostante le altissime aspettative, Marquez, pur avendo collezionato successi notevoli, non è ancora riuscito a eguagliare il numero di titoli di Rossi. Con i suoi trentun anni ormai suonati, la possibilità di raggiungere o superare i nove titoli mondiali di Rossi si fa sempre più incerta.

Marc Marquez ha iniziato la stagione 2024 in modo eccellente. Dopo aver lasciato la Honda, si è unito al team Gresini Racing e ha mostrato un adattamento sorprendente alla Ducati del 2023. Le sue prestazioni gli sono valse un contratto con il team ufficiale Ducati, rafforzando ulteriormente le sue ambizioni per questo titolo mondiale che però dovrà contendere a Bagnaia e Martin.

Allo stesso tempo, lo stesso Jorge Martin sta impressionando nel team Pramac Racing, tanto da diventare il leader del campionato. Il suo trasferimento ad Aprilia per la prossima stagione segna un passo importante nella sua carriera, con l’obiettivo di diventare un leader indiscusso.

L’ombra di Valentino Rossi su Martin e Marquez

Le voci provenienti da ‘ElNacional.cat’, parlano di un’influenza pervasiva di Valentino Rossi, che si estende oltre le piste. Uno degli allievi di Rossi, Marco Bezzecchi, è destinato a diventare il compagno di squadra di Jorge Martin in Aprilia nel 2025. Questa situazione potrebbe creare un clima teso all’interno della scuderia, con Rossi che, secondo queste speculazioni, farebbe di tutto per favorire Bezzecchi e ostacolare sia Martin che Marquez.

Rossi vedrebbe in Bezzecchi il suo successore naturale, pronto a dominare la MotoGP. La presenza dell’italiano in Aprilia potrebbe portare a tensioni interne e con Rossi, che tramite il suo protetto, sarebbe orientato a cercare di mettere in difficoltà gli ispanici. Queste fonti suggeriscono inoltre che il Dottore potrebbe addirittura cercare di impedire a Marquez di vincere altri titoli, mantenendo così intatta la sua superiorità storica.

È importante sottolineare che queste notizie rimangono puramente speculazioni provenienti dalla Spagna. Non vi sono prove concrete a supporto di tali affermazioni, e Rossi, sebbene ritirato, ha sempre mantenuto un comportamento professionale e rispettoso nei confronti del mondo della MotoGP.

Il campionato 2024 promette comunque di giungere a un epilogo entusiasmante, con Marquez e Martin determinati a lasciare il segno. Se le speculazioni spagnole si riveleranno vere o meno, solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo, i fan possono solo sperare di continuare ad assistere a una stagione avvincente e ricca di emozioni.