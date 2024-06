Marquez ‘calpesta’ anche il fratello: resta senza moto per il 2025

Marc Marquez sarà il prossimo pilota della Ducati. Una scelta che potrebbe condizionare anche il futuro del fratello Alex

La MotoGP è un’arena dove la passione, la determinazione ma anche la spietata ferocia si intrecciano in un vortice appassionante e sotto certi aspetti intrigante. Marc Marquez che fa parte di questo mondo da anni, lo sa benissimo.

Il trasferimento del campione iberico nel team ufficiale Ducati con Pecco Bagnaia ha provocato un effetto domino inaspettato. Questo passaggio ha scontentato piloti come Jorge Martín e Enea Bastianini ma ha anche spinto il team Pramac a prendere una decisione drastica: abbandonare Ducati per firmare con Yamaha. Questa mossa, riporta ‘Sky Italia’, segna la fine di un’era gloriosa per Pramac che nel 2023 aveva raggiunto l’apice del successo vincendo il campionato a squadre.

Il rapporto tra Pramac e Ducati, che garantiva al team l’accesso a una moto ufficiale, terminerà alla fine del 2024. Questo addio non solo priva Ducati di un partner di prestigio ma obbliga anche la casa di Borgo Panigale a riorganizzare la distribuzione delle moto ufficiali, coinvolgendo VR46 e Gresini.

Alex Marquez, le ultime sul suo futuro in MotoGP

In questo contesto di cambiamenti tumultuosi, Alex Marquez, fratello minore di Marc, si trova in una posizione particolarmente difficile. Nonostante la sua recente estensione del contratto con Gresini, le prestazioni con la GP23 non sono state all’altezza delle aspettative. La concorrenza si fa ancora più serrata con l’arrivo di talenti emergenti in Ducati come Fermin Aldeguer.

Quest’ultimo sembrava destinato alla Pramac ma ora con il passaggio alla Yamaha, la Gresini Racing diventa l’approdo più probabile per il talento iberico. Con Marc Marquez non più in squadra con lui, Alex, pertanto potrebbe trovarsi in difficoltà nel difendere la sua posizione in un ambiente sempre più competitivo.

Con l’addio di Pramac, Ducati si trova a dover riorganizzare la propria strategia. Le implicazioni di questa separazione sono profonde, non solo per la necessità di trovare nuovi partner ma anche per la gestione interna delle moto e dei piloti. La casa di Borgo Panigale dovrà affrontare sfide significative nel mantenere il livello di competitività e nel gestire le dinamiche interne, rese ancora più complesse dall’arrivo di un pilota del calibro di Marc Marquez.

La storia recente della MotoGP continua a essere scritta con colpi di scena e decisioni audaci. Marc Marquez, con la sua spietatezza sportiva, ha dimostrato ancora una volta che la strada verso il successo può essere irta di sacrifici, anche quando questi coinvolgono le persone più care. La Ducati, nel frattempo, si trova di fronte a un periodo di incertezze e cambiamenti, dove ogni mossa dovrà essere calcolata con precisione per mantenere il dominio in un campionato sempre più competitivo.