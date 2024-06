Milan Futuro, le direttive per la crescita dei giovani

Mancava solo l’annuncio, che da ieri è ufficiale: il Milan Under 23 è in Serie C e parteciperà nella stagione 2024-2025 alla terza serie nazionale. La denominazione ufficiale sarà Milan Futuro. Il Consiglio Federale ieri ha ufficializzato l’ingresso. La crescita dei giovani rossoneri è pronta a concretizzarsi, con il tecnico Daniele Bonera.

Valorizzare pedine di rilievo in chiave prospettica può rivelarsi interessante: da Camarda a Zeroli, passando per Simic e Jimenez. Giocatori che potranno, all’occorrenza, giocare anche in prima squadra. E la crescita passa anche e soprattutto dallo sviluppo tecnico in Serie C. Il divertimento non mancherà, ma sarà complicato adattarsi alla categoria.