Pedullà su Zaniolo: “L’Atalanta ha cambiato offerta. E ora…”

Giorni, forse ore, decisivi per il ritorno di Nicolò Zanioloin Italia. Dopo quanto vi avevamo anticipato in tempi non sospetti sull’Atalanta (la Dea fino a quel giorno mai era stata accostata al classe 1999), adesso possiamo aggiornare. L’Atalanta ha leggermente modificato l’offerta al Galatasaray, aumentando la cifra del prestito oneroso (da 3 a 5 milioni) e garantendo una cifra di 15-16 milioni per il riscatto più bonus. L’Atalanta, aumentando la cifra del prestito, non vorrebbe accollarsi l’obbligo, piuttosto prenderebbe il diritto riscatto, ma resta aperta qualsiasi soluzione. Per gli uomini mercato di Percassi sarebbe un’operazione alla De Ketelaere, della serie “ci crediamo molto, ma dimostra sul campo e noi acquisiamo il cartellino”. Vedremo quale sarà la risposta del Galatasaray che considera Zaniolo fuori dal progetto tecnico. La Fiorentina resta aggrappata e fino a quel momento non dobbiamo certo tenerla fuori dai giochi. L’ultima decisione sarà poi di Zaniolo che è intrigato – molto intrigato – dalla possibilità di essere allenato da Gasperini con tanti impegni in arrivo (Champions compresa). Ma ha aperto anche alla Fiorentina, quindi serve ancora un minimo di pazienza