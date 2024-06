Ribaltone Red Bull: la clausola cambia tutto

Proseguono le indiscrezioni di mercato in Formula 1. Red Bull protagonista. Spunta una clausola che potrebbe influire sulle scelte del team

Un’annata anomala, quella in corso, per il mercato piloti in Formula 1. A causa dei numerosi contratti in scadenza a fine stagione, si susseguono giornalmente rumors e indiscrezioni sulle line up dei vari team nel prossimo Mondiale.

A margine del GP di Austria sono arrivati altri due importanti annunci con i rinnovi di Gasly con l’Alpine e di Lawrence Stroll con l’Aston Martin. Prolungamenti di contratto che si uniscono a quelli siglati da Leclerc, Albon, Tsunoda e Sergio Perez. Hanno cambiato squadra, invece, Lewis Hamilton, prossimo pilota della Ferrari, e Nico Hulkenberg, passato dalla Haas alla Sauber-Audi.

Tanti i piloti ancora in bilico. Su tutti Carlos Sainz che deve ancora decidere tra le proposte di Audi, Williams e Alpine. Destino incerto per Valtteri Bottas e Zhou mentre Magnussen dovrebbe lasciare il posto a Bearman. Ocon non è stato riconfermato dall’Alpine, un epilogo che rischia di subire un altro veterano del Circus.

Red Bull, decisione vicina: spunta la clausola

Ci riferiamo a Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è in scadenza con la Racing Bulls, team satellite della Red Bull che ha sostituito l’Alpha Tauri, scuderia che aveva riaccolto Ricciardo in F1 dopo l’addio, lo scorso anno a stagione in corso, di De Vryes. Una stagione poco soddisfacente, finora, per Ricciardo che ha totalizzato appena 9 punti. Prestazioni che hanno, inevitabilmente, costretto la Red Bull a mettere in discussione la sua posizione. Emblematiche a riguardo le recenti dichiarazioni di Helmut Marko.

Il super consulente Red Bull, responsabile della scelte sui piloti, ha confermato in un’intervista alla Kleine Zeitung che la permanenza di Ricciardo è tutt’altro che scontata: “Daniel voleva essere preso in considerazione per un volante alla Red Bull – si legge nelle dichiarazioni riportate da ‘FormulaPassion’ – Ora però il sedile è di Perez e il suo piano non è più valido.”

Marko ha fatto anche il nome del possibile sostituto di Ricciardo: “Gli azionisti hanno chiarito che (la Racing Bulls ndr) è una squadra junior. Dovremmo pertanto agire di conseguenza e inserire un giovane pilota come Lawson.” Quest’ultimo ha sostituito già Ricciardo all’Alpha Tauri dopo l’infortunio al polso subito dall’australiano nel GP di Olanda dello scorso settembre.

Ora l’avvicendamento potrebbe concretizzarsi di nuovo ma, stavolta, non per un periodo di tempo limitato. L’approdo di Lawson alla Red Bull potrebbe essere favorito da una clausola presente nel contratto del pilota neozelandese che, se esercitata, gli permette di lasciare la Red Bull, nel caso la scuderia non gli dovesse offrire un sedile per il 2025. Un dettaglio di grande importanza che potrebbe influenzare ulteriormente la decisione di Marko il quale, di certo, non vuole privarsi di uno dei migliori talenti della sua Academy.