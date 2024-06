Sinner come non lo avete mai visto: la FOTO fa il giro del mondo

Sinner, la foto in questa veste inedita ha subito fatto il giro dei social e del web. I tifosi sono impazziti, ecco perché.

Ora che il sorteggio ha stabilito assetto e geografia del main draw, sappiamo che Jannik Sinner dovrà sudare ben più di sette camicie, per imporsi all’All England Club. Poteva andare decisamente meglio, è vero, ma chi lo conosce sa bene che se c’è una cosa che eccita l’azzurro quella è, senza ombra di dubbio, la prospettiva di una sfida che possa dirsi degna di questo nome.

Non se ne starà certamente lì a rimuginare su quanto il destino sia stato poco benevolo con lui, anzi. Di sicuro, starà già studiando e lavorando per essere all’altezza degli avversari ostici, Matteo Berrettini incluso, che potrebbe incontrare lungo il suo cammino britannico. Un percorso che non è ancora entrato nel vivo – lo Slam comincerà solo lunedì – ma i cui eventi collaterali e a margine sono già iniziati da diversi giorni.

Al suo arrivo a Londra, dopo la romantica passeggiata con la sua dolce metà e la foto, divenuta poi virale, con il tifoso che si è imbattuto nella coppia, c’era ad attenderlo un party esclusivo. Una festa appositamente organizzata in onore del numero uno del mondo, i cui scatti hanno fatto il giro del mondo per un motivo ben preciso. Perché, cioè, nessuno aveva mai visto l’altoatesino in questa veste qui.

Sinner superstar se la spassa con le stelle di Hollywood

La cena privata per Sinner è stata organizzata da Gucci, il brand di lusso che veste Jannik fuori dal campo e che gli fornisce l’iconica duffle bag che il tennista sfoggia ogni qualvolta è impegnato in qualche torneo.

Un ristorante di lusso di Mayfair ha fatto da cornice all’evento, al quale ha partecipato buona parte della Hollywood che conta. A plaudire ai successi del global ambassador della maison c’erano, tra gli altri, gli attori Ryan Gosling, Salma Hayek, Joe Alwyn, Poppy Delevingne, Kingsley Ben-Adi e Hannah Dodd, impazienti di conoscere il nuovo re del tennis mondiale e di fare baldoria insieme a lui.

Sinner se l’è spassata alla grande, insomma, ed era perfettamente a suo agio tra le stelle del cinema a stelle e strisce. A fine serata ha anche postato sui social una foto che, manco a dirlo, è subito diventata virale. Il tennista ha posato insieme a Gosling e Hayek, oltre che a Sabato De Sarno, direttore creativo di Gucci, facendo incetta di like e di commenti con il suo primo scatto da superstar.