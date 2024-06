Ultimatum a Carlos Sainz: c’entra anche la Ferrari

Carlo Sainz è stato scaricato dalla Ferrari e dovrà presto decidere del suo futuro: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore

È iniziata l’estate e il paddock di Formula 1 è sempre più bollente, ma non solo per le temperature in costante rialzo. Ad infiammare il Circus ci sono infatti anche diverse indiscrezioni di mercato, molte delle quali legate al futuro di Carlos Sainz. Come noto, il pilota spagnolo lascerà la Ferrari al termine della stagione per far spazio a Lewis Hamilton e dovrà presto scegliere in quale squadra continuerà la sua carriera.

Negli ultimi mesi sul futuro di Sainz si sono susseguite svariate voci. Innanzitutto quelle che lo volevano in procinto di legarsi in matrimonio alla Red Bull o alla Mercedes. Entrambe le opzioni, però, sono presto svanite dalla rosa di Sainz poiché il team di Milton Keynes ha preferito rinnovare Sergio Perez mentre le Frecce d’Argento hanno deciso di fare “all in” sul giovane talento italiano Kimi Antonelli. Ad oggi, dunque, le alternative rimaste al figlio d’arte madrileno sono tre.

Carlos Sainz al bivio: ecco le ultime opzioni per il futuro dello spagnolo

Le rimanenti alternative per il futuro di Sainz sono nel dettaglio Audi, Williams e Alpine. Il colosso di Ingolstadt entrerà in Formula 1 nel 2026 e nel frattempo gli ha offerto un sedile alla Sauber per il 2025. Un anno di transizione che non entusiasma il buon Carlos, la cui preferenza tende dalle parti di Grove ed Enstone.

Peraltro Williams e Alpine vogliono rilanciarsi dopo anni avari di soddisfazioni e hanno proposto all’iberico un ruolo di punta nei rispettivi progetti. Un ruolo che l’attuale ferrarista accetterebbe ben volentieri e pertanto sta riflettendo – già da un po’ – su quale, tra le due, possa essere la giusta scelta per il suo percorso sportivo.

Certo è, però, che Sainz non potrà protrarre l’attesa ancora a lungo: in primis i team interessati spingono per chiudere in fretta e hanno cominciato a valutare anche altri profili; in secondo luogo, il calo prestazionale palesato dal Cavallino Rampante negli ultimi Gran Premi potrebbe influenzare non poco il rendimento del pilota, che rischia seriamente di restare con il cerino in mano. Insomma, Sainz si trova all’interno di una situazione di “ultimatum” generale alla quale dovrà presto dare un risposta. Staremo a vedere quale sarà alla fine la decisione del numero 55 in uscita dalla rossa.