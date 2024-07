Choc Verstappen: spunta una nuova clausola

Ci sono novità importanti sul futuro di Max Verstappen: ecco la clausola che potrebbe sancire il suo addio alla Red Bull

L’attuale stagione di Formula Uno è ancora nel segno di Max Verstappen. Nonostante il dominio della Red Bull appaia meno netto rispetto al 2023, l’olandese sta mantenendo altissimi standard di rendimento e ha reagito prontamente al brutto weekend di Montecarlo, che sembrava poterne mettere in discussione il primato una manciata di settimane fa.

La concorrenza è cresciuta, ma non pare ancora in condizione di batterlo. Gli ultimi risultati hanno ristabilito le distanze con il resto del gruppo, le premesse per il quarto titolo mondiale di fila ci sono tutte. Un trionfo che farebbe entrare Verstappen ancor più nella storia e lo lancerebbe per riscrivere il libro dei record della Formula Uno.

Ma come abbiamo detto, quest’anno fin qui non è stato tutto così facile per lui al volante della sua vettura. Le polemiche di inizio anno in Red Bull hanno certamente pesato, anche se lui e i piani alti della scuderia hanno più volte smentito la possibilità di un addio.

Verstappen ha ribadito di avere un lungo contratto in essere con la scuderia anglo-austriaca (fino al 2028), Horner ha stuzzicato la Mercedes dicendo che di Verstappen libero c’è il padre. La stessa Mercedes, per voce di Toto Wolff, si è al momento defilata. Eppure, l’ipotesi infiamma ancora il mercato della Formula Uno.

Verstappen, clausola di uscita pro Mercedes: l’annuncio lascia tutti senza parole

Dopo la grande serie di successi inanellati con Hamilton, la scuderia tedesca è in crisi e pensa a Verstappen come figura in grado di rilanciare le proprie ambizioni di vittoria. E c’è un aspetto che potrebbe favorirla.

Il commentatore di ‘Sky Sports F1’ Martin Brundle, ex pilota, torna a parlare della presunta clausola di uscita di Verstappen dalla Red Bull. “Nel caso in cui Max volesse andarsene, ci sarebbe una clausola di accompagnamento con Helmut Marko – spiega – La trama si infittisce. Stando alle recenti dichiarazioni, le possibilità di un addio in questo momento non ci sono”.

E poi ha ancora completato sottolineando che non sembrerebbero esserci motivi per cui Verstappen possa voler andare via, lasciando una vettura e una scuderia vincenti. Ciononostante “la Mercedes monitora cosa accadrà, per il 2025 o forse per il 2026. Solo il tempo ce lo dirà”. Occhio agli sviluppi del mercato motoristico.