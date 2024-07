Copa America, stasera Bolivia-Panama e USA-Uruguay: precedenti e dove vedere i match su Sportitalia

Dopo lo 0-3 del Venezuela sulla Giamaica e lo 0-0 tra Ecuador e Messico, questa sera al via la terza giornata del Gruppo C della Copa America 2024, live su Sportitalia dall’2.30 con Bolivia-Panama, con fischio d’inizio fissato per le ore 03.00 all’Inter&Co Stadium di Orlando, in Florida e USA-Uruguay, in programma allo stesso orario, con gli States obbligati a vincere per superare il turno all’Arrowhead Stadium di Kansas City. Seguite tutta la Copa America in diretta sul canale 60 del DTT sul nostro sito e sulla nostra app!

Bolivia-Panama

Sono 6 i precedenti tra La Verde e Los Canaleros con i numeri leggermente a favore di Panama: 4 vittorie, nessun pareggio e 2 successi per la formazione sudamericana. L’unico incontro tra le due formazioni risale in Copa America risale al 2016, con la vittoria dei centroamericani per 2-1.

BOLIVIA (3-5-2): Viscarra; Jesus Sagredo,Haquin, Jose Sagredo; Medina, Saucedo, Justiniano, Villamil, Fernandez; Miranda, Menacho. Allenatore: Zago

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Farina, Cordoba, Miller, Davis; Blackman, Martinez, Gondola, Barcenas; Guerrero. Allenatore: Christiansen.

USA-Uruguay

Sono 7 i precedenti tra gli States e La Celeste con 2 successi americani, 3 pareggi e 2 vittorie per l’Uruguay ormai già qualificato con gli USA obbligati a vincere. In Copa America l’ultimo match risale al 1993 con successo dei sudamericani per 1-0.

USA (4-3-3): Turner; Robinson, Ream, Richards, Scally; McKennie, Musah, Reyna; Pulisic, Pepi, Balogun. Allenatore: Berhalter.

URUGUAY (4-2-3-1): Rochet; Vina, Olivera, R. Araujo, Nandez; Valverde, Ugarte; M. Araujo, de la Cruz, Pellistri; Nunez. Allenatore: Bielsa.

Classifica Girone C

Uruguay (DR 8:1) 6 punti

USA (DR 3:2) 3 punti

Panama (DR 3:4) 3 punti

Bolovia (DR 0:7) 0 punti