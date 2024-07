Europei, ottavi: alle 18 Francia-Belgio. Portogallo e Olanda vedono già i quarti?

Si concluderanno tra questa sera e domani le sfide degli ottavi di finale dell’Europeo. Diamo un’occhiata alle ultime quattro partite in programma.

Alle ore 18 si giocherà Francia-Belgio. I Galletti sono finiti secondi nel gruppo D, vinto sorprendentemente dall’Austria e ora proveranno a bissare il successo ottenuto ai danni dei belgi nell’ottobre 2021, in Nations League. Si tratta dell’ultimo incontro ufficiale tra le due nazionali, che potrebbero assicurare uno spettacolo non di poco conto: interessante la quota dell’“Over 2,5”, su Planetwin365 a 2,30, con WilliamHill che la propone a 2,25 e Betclic a 2,19. Partono, comunque sia, favoriti i francesi: il successo dei transalpini vale su Planetwin365 1,92 volte la posta; su WilliamHill 1,88 e su Betclic 1,86.

Potrebbe essere più abbordabile, almeno sulla carta, l’avversaria del Portogallo. I lusitani affronteranno la Slovenia, finora in grado di poter tener testa anche a formazioni più blasonate ma che non può che essere considerata sfavorita contro Cristiano Ronaldo e compagni. Segnaliamo la quota dell’“Handicap 1 (-1)”, ipotizzando un successo con almeno due reti di scarto da parte dei portoghesi: parliamo di 2,15 volte la posta su Planetwin365; su Betclic 2,03 e su WilliamHill 2,10. Non è da escludere che entrambe le nazionali possano allo stesso modo andare a segno durante la gara: su Planetwin365 è interessante il “Goal”, a 2,30 mentre su WilliamHill è a 2,20 e su Unibet 2,25.

Previste per martedì sera, invece, le ultime due gare degli ottavi. Alle 18 si giocherà Romania-Olanda, all’Allianz Arena di Monaco. Gli Oranje hanno esordito con un successo contro la Polonia, salvo poi non brillare particolarmente: prima il pareggio con la Francia, poi la sconfitta con l’Austria. Alla fine, la squadra di Koeman ha chiuso il gruppo D al terzo posto. La Romania ha sorprendentemente vinto il gruppo E, in cui tutte le squadre hanno chiuso a quota 4 punti. Chi avrà la meglio? È l’Olanda a partire con i favori del pronostico: l’affermazione degli Oranje pagherebbe su Planetwin365 e Unibet 1,43 volte la posta, mentre su Betclic è a 1,39. Da provare anche il segno “2” all’intervallo, ipotizzando un’affermazione dell’Olanda al termine dei primi 45 minuti di gioco: su Planetwin365 la quota è di 2 con la lavagna di WilliamHill che lo offre a 1,85 e Betclic a 1,91.

Affascinante il match tra Austria e Turchia, in programma alla Red Bull Arena di Lipsia. La nazionale guidata da Rangnick è una delle principali sorprese del torneo, finora. Come anticipato, gli austriaci hanno vinto il complicato gruppo D con 6 punti e sembrano essere il giusto mix tra compattezza ed imprevedibilità. Anche i ragazzi di Montella hanno vinto due delle tre gare disputate nella fase a gruppi, ma hanno chiuso al secondo posto. Tutt’altro che azzardata l’ipotesi di una gara divertente e ricca di gol: segnaliamo l’Over 2,5 finale a 1,88 su Planetwin365; su Betclic 1,80 e su WilliamHill 1,85. Azzardando, si può confidare anche nell’Over 1,5 al primo tempo: in questo caso la quota è di 2,71 su Planetwin365, di 2,48 su Betclic 2,48 e di 2,75 su WilliamHill.