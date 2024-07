Formula 1, colpaccio Briatore: lo porta alla Alpine

Flavio Briatore è tornato in Formula 1 con un ruolo operativo all’Alpine. Il manager è già in azione per rinforzare il team

In un mondo dove la competizione arde perenne, la persuasione è sublime arte raffinata che solo alcuni eletti sanno padroneggiare. In tal senso, poche figure brillano con la maestria di Flavio Briatore. Il celebre manager e imprenditore, recentemente, è tornato in Formula 1 con un ruolo operativo all’Alpine e i primi effetti si vedono subito.

Dalla Francia, infatti, sono certi che Briatore sia riuscito a convincere un pilota del calibro di Carlos Sainz ad accettare l’offerta di Alpine. Un’impresa che proietta la scuderia francese verso un futuro di grandi speranze e ambizioni, come riporta ‘L’Equipe’.

Mentre la stagione corrente di Formula 1 è in pieno svolgimento, il mercato piloti si è infiammato con una serie di colpi di scena. Il trasferimento di Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 ha scosso il paddock, dando il via a una serie di manovre strategiche tra le squadre. In questo turbinio di cambiamenti, Alpine ha giocato le sue carte con astuzia e precisione, grazie alla guida esperta di Briatore.

La partenza di Esteban Ocon ha lasciato un vuoto da colmare ma la scuderia non ha perso tempo. Dopo aver annunciato il prolungamento del contratto di Pierre Gasly, Alpine ha messo gli occhi su un altro talento di prim’ordine: Carlos Sainz. Il pilota spagnolo, attualmente in forza alla Ferrari, è stato corteggiato anche da Sauber (futura Audi nel 2026) e Williams. Tuttavia il carisma e la visione di Briatore potrebbero aver fatto la differenza.

Colpaccio di Briatore, può andare all’Alpine

Flavio Briatore sta giocando un ruolo cruciale in questa operazione. Conosciuto per la sua capacità di costruire e gestire team vincenti, Briatore intende convincere Sainz non solo con promesse ma con un piano concreto e ambizioso. La prospettiva di un motore Mercedes a partire dal 2026, insieme alla rivoluzione tecnica che investirà la Formula 1, ha reso l’offerta di Alpine particolarmente allettante per Sainz.

Briatore si è mosso con i tempi giusti, presentando a Sainz un progetto che non solo garantisce competitività immediata ma anche un futuro promettente. La combinazione di Carlos Sainz e Pierre Gasly, sulla carta, promette scintille.

Con Sainz, Alpine andrebbe ad acquisire un pilota esperto e capace di fornire prestazioni costanti, mentre Gasly ha dimostrato di poter essere competitivo e veloce. Questa coppia potrebbe rivelarsi una delle più interessanti e potenti del 2025, dando ad Alpine le carte giuste per competere contro rivali più accreditate.

L’intuizione e la capacità persuasiva di Briatore stanno ancora una volta trasformando una situazione di incertezza in un’opportunità straordinaria per una scuderia che ha iniziato la stagione tra grandi difficoltà. Con il supporto di Briatore e una possibile line up di piloti di grande livello, Alpine è pronta a fare la voce grossa nelle prossime stagioni di Formula 1.