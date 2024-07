Le probabili formazioni di Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia

Questa sera scendono in campo Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia. Diamo uno sguardo alle possibili scelte dei due allenatori. In casa transalpina Dembelé largo a destra, in difesa solo conferme; possibile la scelta di Barcola sulla trequarti. La prima punta sarà Mbappé. In casa belga, invece, Tedesco sceglierà ancora Lukaku nelle vesti di prima punta.

Portogallo con il commissario tecnico Martinez pronto a schierare Ronaldo prima punta, Leao sulla sinistra e Joao Felix a destra.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Rabiot, Kante; Dembele, Griezmann, Barcola; Mbappe. Ct: Deschamps.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Lukaku. Ct: Tedesco.



PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Rafael Leão, Ronaldo, João Félix. CT. Martinez

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Balkovec; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško. CT. Kek