MotoGP, dramma dopo la caduta: le conseguenze sono gravi, si è fatto malissimo

Bruttissimo incidente ad Assen, le conseguenze per il pilota sono gravi. Immagini impressionanti dopo la partenza

Dopo la lunga pausa durata quasi un mese la MotoGP è tornata in pista in Olanda per l’ottavo Gran Premio stagionale. Bagnaia, Martin, Marquez e tutti gli altri hanno infilato di nuovo le tute dopo un periodo complesso, lontano dalla pista, caratterizzato dalle dinamiche del mercato piloti che ha visto i due spagnoli annunciare il cambio scuderia per le prossime stagioni (rispettivamente ad Aprilia e Ducati), seguiti a ruota da altri colleghi.

Ad Assen ha trionfato Pecco Bagnaia davanti a Jorge Martin ed Enea Bastianini. L’italiano porta a casa la terza vittoria consecutiva e porta il distacco in classifica dal leader Martin a soli dieci punti. Ma se Bagnaia e Martin sono scappati praticamente subito, dietro di loro la gara è stata piuttosto accesa.

Protagonisti Marc Marquez, Maverick Vinales e Fabio Di Giannantonio, gruppo al quale si è poi aggiunto Enea Bastianini, terzo nel finale. Marquez ha chiuso al quarto posto, salvo poi perdere in decima per via della penalizzazione di 16 secondi inflittagli a causa dell’errata pressione delle gomme.

MotoGP, terribile incidente in avvio: infortunio per il pilota

Tante le cadute registrare nel corso del weekend olandese nel circuito di Assen. Prima quella di Maverick Vinales, poi Marc Marquez caduto sia nel corso delle qualifiche che durante la Sprint Race. Spaventosa quella di Alex Rins. Lo spagnolo del team Yamaha partiva dalla quindicesima posizione ma la sua gara si è interrotta praticamente subito.

Un violento highside ha scaraventato Rins per aria alla prima curva, facendolo atterrare pesantemente nella ghiaia. Tanto il dolore accusato dallo spagnolo che è stato costretto a farsi aiutare dal personale di pista. La diagnosi? Doppia frattura al polso destro, ufficializzata dopo la visita al centro medico di Assen.

Con tutta probabilità, Rins salterà il prossimo GP, previsto nel weekend del 6-7 luglio al Sachsenring, in Germania, ultimo prima della pausa estiva del Motomondiale che durerà fino alla prima settimana di agosto, quando si tornerà a gareggiare a Silverstone.

La caduta a Assen è solo l’ultimo episodio di una stagione insoddisfacente per Rins che, a bordo della sua Yamaha, non è mai andato oltre il dodicesimo posto, conquistando solo otto punti in classifica e collezionando ben quattro ritiri tra Sprint Race e gare della domenica.