Euro2024, Portogallo-Slovenia 3-0 dcr: Ronaldo sbaglia ma si rifà

Fatica ma conquista l’accesso ai quarti di finale di Euro2024 il Portogallo che batte soltanto ai tiri di rigore la Slovenia con il punteggio finale di 3-0. Cristiano Ronaldo si vede parare un rigore da Oblak durante i supplementari ma non sbaglia nella serie finale.

Euro2024, le formazioni ufficiali di Portogallo-Slovenia

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Palinha; Bernardo Silva, Ronaldo, Leao. All.: Roberto Martinez.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlkatar; Sporar, Sesko. All.: Matjaz Kek.

Portogallo-Slovenia 3-0

Fatica il Portogallo e non sblocca la gara. Nel finale di prima frazione è Palhinha servito da Leao dopo una grande azione a sfiorare il palo a lato di Oblak. Al 62′ grande occasione per la Slovenia con Sesko. L’11 sloveno va via a Pepe, entra in area e conclude male non trovando la porta. La gara va avanti senza grandi occasioni e dopo 4 minuti di recupero si va ai supplementari. Al 103′ Ronaldo ha la grande occasione con un calcio di rigore ma Oblak lo neutralizza. A 5 dal termine è poi Sesko a sprecare la chance per il vantaggio della Slovenia. Occasionissima davanti a Diogo Costa, che ipnotizza l’11 sloveno. Si resta sullo 0-0. Ai tiri di rigore Diogo Costa è perfetto e neutralizza le conclusioni di Ilicic, Balkovec e Verbic. Ronaldo, B.Fernandes e Bernardo Silva non sbagliano con il Portogallo che affronterà ora la Francia ai quarti.