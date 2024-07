Euro2024, Romania-Olanda 0-3: Gakpo e Malen fanno sognare Koeman

Un super Cody Gakpo trascina l’Olanda ai quarti di finale di Euro2024. L’attaccante del Liverpool sblocca la gara nel primo tempo e serve l’assist a Malen per il raddoppio olandese. Nel finale è poi ancora lo stesso Malen con un’azione travolgente a trovare il sigillo dello 0-3.

Euro2024, le formazioni ufficiali

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos; M.Marin; Man, Stanciu, R. Marin, Hagi; Dragus. Ct. Iordanescu.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Bergwijn, Depay, Gakpo. Ct. Koeman.

La partita, il primo tempo

Una grandissima Olanda si impone 0-3 contro la Romania. Orange che soffrono nei primi 15 minuti rischiando lo svantaggio al 14′ con Man. L’esterno offensivo parte da destra, va sul mancino e calcia sfiorando il palo alla destra di Verbruggen. Al 20′ è però Gakpo a portare avanti i ragazzi di Koeman. Gakpo riceve sulla sinistra, entra in area e col destro calcia sul primo palo trafiggendo un non irresistibile Nita. Passano 7 minuti e De Vrij sfiora il gol del raddoppio. Corner per gli Oranje, Bruca va a vuoto e De Vrij, di testa da buona posizione, prende solo l’esterno della rete. Altri 5 minuti e questa volta è Dragusin a sfiorare l’autogol. Su cross di Dumfries, il difensore ex Genoa manda la palla in angolo e per poco non la mette nella sua porta. Si chiude così la prima frazione.

La partita, il secondo tempo

La ripresa riparte con lo stesso copione del finale di primo tempo. L’Olanda attacca. La Romania difende. All’ora di gioco è Van Dijk a sfiorare lo 0-2. Il centrale del Liverpool stacca indisturbato e colpisce di testa, prendendo la parte esterna del legno. 4 minuti e lo 0-2 arriva per davvero ma la posizione di Gakpo sul cross di Malen è di fuorigioco. 20 minuti dopo l’asse è la stessa ma a parti invertite e questa volta l’Olanda raddoppia veramente. Gakpo crede in un pallone che per Dragusin, incredibilmente, è uscito e lo mette in mezzo per Malen, che segna a porta vuota. Con la Romania sbilanciata l’Olanda trova poi al 93′ il definitivo 0-3. Ripartenza letale firmata da Malen, che entra in area e col destro fa secco Nita. Finisce così con l’Olanda meritatamente ai quarti che affronterà ora una tra Turchia e Austria.