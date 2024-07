“Più forte di Federer e Nadal”: il giudizio della tennista fa scalpore

Grande sorpresa tra i tifosi che non si aspettavano un giudizio così netto su due leggende come Roger Federer e Rafael Nadal

Come in tutti gli sport, anche nel mondo del tennis ci sono sempre molte discussioni e preferenze sui migliori di sempre. Nel corso dei decenni in cui questa disciplina è cresciuta fino a diventare sempre più popolare in tutto il mondo come è oggi, si sono susseguiti tantissimi grandi campioni sia nel circuito maschile che in quello femminile.

Proprio per la grande varietà di diversi fenomeni che hanno preso parte ai tornei più importanti in epoche differenti, risulta spesso complicato riuscire a fare una classifica oggettiva e definitiva di su chi siano per davvero i più grandi tennisti di tutti i tempi. Questa graduatoria viene sempre infatti stilata sulla base di pareri personali e preferenze in base allo stile di gioco di ogni tennista. C’è però chi nelle ultime ore, trattando questi temi, ha lasciato un po’ di sorpresa tra i tifosi.

L’ex tennista spagnola Muguruza è netta: “Federer e Nadal? Meglio Djokovic…”

Nelle scorse ore l’ex tennista Garbine Muguruza è stata invitata al programma spagnolo “El Larguero” durante il quale ha rivissuto i passaggi migliori della sua carriera che si è da poco ufficialmente conclusa nonostante i soli 31 anni dell’atleta iberica ma nata in Venezuela.

La Muguruza è stata per 4 settimane anche la numero 1 del ranking WTA e questo ottimo traguardo la rende sicuramente una delle fonti più autorevoli in termini di tennis (ha anche vinto un Wimbledon e un Roland Garros). Nel corso di questa intervista le è stato chiesto chi fosse il suo tennista uomo preferito confrontando i grandi tre fenomeni del decennio scorso: Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic.

Le parole della ex numero uno al mondo hanno sorpreso i tifosi spagnoli che si aspettavano avrebbe indicato il nome di Nadal: “Quella generazione è incredibile, ci sono sempre stati tre campioni. Sono un fan di Federer e fino alla morte di Nadal. Ma penso che Djokovic sia il migliore“.

La preferenza di Djokovic, per quanto legittima, ha stupito alcuni ma poi Garbine Muguruza ha specificato: “Nadal ha una tenacia e una passione senza pari, ma Djokovic unisce a tutto questo una disciplina e una preparazione fisica senza eguali”.