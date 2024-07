Colpo Sainz in Formula 1, annuncio e nuovo team: ha confermato tutto

Il pilota spagnolo accelera i tempi e si avvicina alla firma: occhio al futuro di Carlos Sainz. Arriva un annuncio

Il Gran Premio di Formula 1 corso in Austria lo scorso weekend porta con sé una serie di voci di mercato destinate a diventare fil rouge della stagione intera. Al Red Bull Ring ha trionfato George Russell al termine di un GP, o meglio di 10 giri finali, clamorosi.

Se fino a circa 10 giri dalla fine avevamo assistito ad una gara piatta, da quel momento in poi tutto si è ribaltato. Quale momento? Quello che ha visto protagonisti Max Verstappen e Lando Norris che, agganciati in un duello straordinario, si sono toccati e hanno forato le gomme costringendo il britannico al ritiro e l’olandese al quinto posto. Ne approfitta Russell che, davanti a Oscar Piastri e Carlos Sainz, diventa il quinto diverso vincitore di questa stagione.

Ciò che rimane, però, di questo Gran Premio, sono le voci che riguardano proprio lo spagnolo in rosso ed il suo futuro. Sainz è ancora alla ricerca di un team per la prossima stagione, e al momento rischia fortemente di non trovarlo.

Futuro Carlos Sainz, Briatore ci pensa: lo scenario

Rientrato da poco nel circus, Flavio Briatore sta lavorando per portare l’Alpine ai vertici della classifica. Non è un caso che da quando è tornato il team francese sia andato sempre a punti. L’imprenditore italiano ha, tuttavia, ben a mente che il team ha bisogno di una ripulita generale e, ufficializzato il rinnovo di Pierre Gasly, è alla ricerca di un sostituto di Esteban Ocon.

Il primo nome sulla lista è quello di Carlos Sainz che, ricevuta l’offerta da Briatore, ha lasciato in sospeso l’accordo trovato con Williams. “Sainz? C’è tanto interesse anche se al momento bisogna prima sistemare la macchina. È incredibilmente ancora libero, noi siamo tutti disposti ad averlo in squadra e faremo il possibile”, ha commentato ai microfoni de ‘La Politica nel pallone‘ su ‘Radio Rai’ lo stesso Briatore che, tra le altre cose, è stato anche visto parlare con Carlos Sainz senior.

Attenzione alle prossime settimane, perchè il pilota spagnolo non ha più tanta scelta a disposizione e quella di Alpine potrebbe rappresentare un’opportunità concreta per proseguire in formula q con un team ufficiale, che magari nei prossimi mesi metter a posto la macchina per tornare ad essere competitivi. “Nel 2026 l’Alpine sarà da podio”, ha assicurato Flavio Briatore.