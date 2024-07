Dramma sfiorato in F1: “Potevo schiantarmi”

Il pilota ha rischiato grosso durante l’ultimo GP che lo ha visto protagonista, ammettendo di stare per schiantarsi: dramma solo sfiorato prima del grande successo

Domenica in Austria è andato in scena un GP intenso e ricco di sorprese soprattutto per quanto riguarda la classifica finale che ha visto finire al primo posto la Mercedes, tornata a vincere un GP a distanza di oltre un anno dall’ultima volta.

Protagonista di questo grande traguardo è stato George Russell che è stato bravo ed anche fortunato nell’approfittare dell’incidente tra Max Verstappen e Lando Norris, i due grandi favoriti alla vigilia vista la superiorità delle loro monoposto. A sorpresa, invece, ad imporsi è stato il pilota britannico che a livello personale ha potuto festeggiare la sua seconda vittoria in carriera, rendendo la sua domenica epica in un modo che non si aspettava.

Un successo inseguito a lungo tanto da Russell quanto dalla Mercedes e nel post gara il pilota britannico lo ha fatto capire a chiare lettere, ammettendo come siano stati due anni molto difficili e sottolineando quanto sia stato bello vincere in questo modo. Tuttavia, l’inglese ha anche fatto sapere di aver rischiato di schiantarsi proprio come hanno fatto Verstappen e Norris e ci ha scherzato su chiamando in causa il team principal Toto Wolff che sarebbe potuto essere il “responsabile” di questo dramma.

Formula 1, Russell “accusa” Wolff: l’inglese ha rischiato di schiantarsi

Il Gran Premio d’Austria è stato un GP storico per la Mercedes che non si aspettava di tornare al successo a distanza di oltre un anno in casa della favorita Red Bull. Una vittoria inseguita e finalmente trovata da tutto il team e da George Russell che non ha potuto non esultare per questo trionfo quasi storico che permette alla scuderia di Brackley di godere un po’ della luce dei riflettori come non accadeva da tempo.

Per il pilota britannico è stata una domenica di grandi emozioni, ma allo stesso tempo anche di paura visto che, come sottolineato da lui stesso, ha rischiato di schiantarsi durante il GP ed ha tirato in ballo il team principal Toto Wolff, “accusandolo” del fatto che sarebbe potuto essere il “colpevole” di questo dramma.

Russell ha raccontato come il suo team principal lo abbia avvertito con troppa foga dell’incidente tra Verstappen e Norris, rischiando seriamente di farlo incappare anche a lui in un incidente: “Ho seriamente rischiato di andare a sbattere, quando Toto mi ha urlato nelle orecchie per dirmi dell’incidente tra Lando e Max. L’abbiamo presa poi a ridere perché dimostra la quantità di passione che condividiamo e che ci mettiamo in queste corse” ha poi sottolineato scherzandoci su nelle parole riportate da ‘F1-news.eu’.

Un siparietto simpatico quello vissuto in casa Mercedes e che racchiude alla perfezione la gioia di tutto il team per un successo a lungo cercato ed infine trovato.