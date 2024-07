Fognini riscrive la storia: raggiunge una leggenda, che sorpresa

Fognini incanta l’All England Club ed entra a far parte di una cerchia assai ristretta ed esclusiva: come lui solo le leggende del passato

C’è stato un momento in cui è parso che fosse lì lì per abdicare. Troppi infortuni, troppe delusioni, prima fra tutte quella derivante dall’inaspettata esclusione dalla Coppa Davis. La misura era colma, o almeno così sembrava. Chiunque altro avrebbe mollato, ma non lui. Fabio Fognini proprio no. Ancora una volta, a dispetto dell’età, degli acciacchi e delle malelingue, è riuscito a rimontare in sella e a regalare ai tifosi altri sprazzi del suo tennis magico e portentoso.

Nessuno si aspettava che arrivasse all’All England Club in così grande spolvero ma al campione di Arma di Taggia, si sa, il talento non è mai mancato. Tanto è vero che, al primo turno di Wimbledon, ha superato senza problemi la giovane promessa del tennis francese Luca Van Assche, ora allenato dall’ex mentore di Matteo Berrettini, ovvero Vincenzo Santopadre.

E sbagliava chi credeva che si sarebbe limitato a quello, perché al secondo turno la prestazione è stata superiore a quella offerta all’esordio in Church Road. Dall’altra parte della rete c’era un top ten, Casper Ruud, ma la poca dimestichezza del norvegese con i campi verdi, unita alla fame di vittorie e di rivalsa dell’azzurro, hanno permesso al ligure di ottenere un altro exploit. Ha concesso al suo avversario solo un set, il terzo dopo aver subito una rimonta, ma si è poi ripreso tutto con gli interessi, incluso il pass per accedere al terzo turno dello Slam britannico.

Un record per Fognini, che soddisfazione

Incluso nel pacchetto c’è anche anche un gran bel record, cosa che avrà fatto certamente piacere al marito dell’indimenticabile Flavia Pennetta.

Da mercoledì, dal momento cioè in cui ha eliminato Ruud, Fognini è ufficialmente entrato a far parte di una top 3 esclusiva, popolata solo da campioni. Fabio è il terzo giocatore over 37, ad aver sconfitto un top ten in un appuntamento del Grande Slam da quando, nel 1973, è stata pubblicata per la prima volta la classifica ATP.

Prima di lui ci sono riusciti solo Ken Rosewall e un certo Roger Federer, il che rende la sua impresa ancor più mirabolante. Un tennista tutt’altro che finito, dunque, che a Londra ha dimostrato di avere ancora un sacco di colpi nel suo arsenale e, soprattutto, di volerli sparare tutti quanti, prima che giunga anche per lui il tempo di salutare il pubblico che più e più volte ha fatto sognare nel corso degli anni.