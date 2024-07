Pazzesco Hamilton, sbarca in MotoGP

Il campione britannico Lewis Hamilton ha le idee chiare per il futuro, occhio alle opportunità nella classe regina delle moto

Chi conosce Lewis Hamilton sa bene che il britannico non può di certo fermarsi alla definizione di “semplice” pilota. Il sette volte campione del mondo va ben oltre lo sport e la Formula 1 tanto da distinguersi negli anni come icona della lotta al razzismo e della sostenibilità ambientale. Nel 2021, ad esempio, ha lanciato “Mission 44”, un progetto benefico a sostegno dei diritti civili, nel quale ha donato 20 milioni di sterline. È noto, inoltre, per la sua linea di abbigliamento e per i numerosi investimenti immobiliari fatti in tutto il mondo.

Certo, le sue ultime stagioni in Formula 1 non sono state delle migliori. Dopo il secondo posto nel mondiale 2021, Hamilton ha vissuto un periodo complesso di pari passo con le difficoltà della Mercedes a mettere in pista una monoposto competitiva. Sesto nel 2022, terzo l’anno scorso e ottavo, al momento, nella stagione 2024 con un solo podio all’attivo nel Gran Premio di Spagna.

Lewis Hamilton, però, pare che stia cercando di cambiare sport, o meglio, di investire in uno sport che da sempre lo appassiona.

Hamilton prova ad entrare in MotoGp, la proposta e lo scenario futuro

Come riportato da ‘TheRace’, a quanto pare Lewis Hamilton vorrebbe acquistare il team Gresini di MotoGp. Il pilota britannico avrebbe manifestato un forte interesse verso la scuderia di proprietà di Nadia Padovani, moglie del compianto e storico fondatore Fausto Gresini.

In realtà la scuderia ha già smentito la notizia, ma alcuni membri del team di Lewis Hamilton sono stati avvistati ad Assen in occasione dell’ultimo Gran Premio di MotoGp. Il britannico, il cui patrimonio si aggira intorno ai 285 milioni di euro, rappresenterebbe il volto perfetto per Liberty Media, che al momento gestisce la Formula 1 e che si trova in attesa dell’approvazione da parte delle autorità garanti della concorrenza per l’acquisizione anche dell’intero circus di MotoGp. Lewis Hamilton sarebbe un ponte importante verso uno sbarco della F1 verso la MotoGp.

Attenzione, però, perché il team Gresini ha una storia importante che risale alla metà degli anni ’90. Il livello raggiunto dal team negli ultimi anni dopo il passaggio alla Ducati come team satellite potrebbe rendere molto difficile strappare la proprietà alla famiglia Gresini, che al momento gode di periodo piuttosto positivo passato di recente anche dal rilancio di un veterano come Marc Marquez.