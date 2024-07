In Serie B il Bari, dopo la salvezza al playout, prova a ripartire e costruire una squadra nuova per fare decisamente meglio rispetto alla passata stagione. Per farlo, i biancorossi stanno cercando giocatori di categoria che abbiano fatto bene nelle scorse stagioni.

Alfredo Pedullà, tramite i suoi social, riporta come il Bari avrebbe intensificato i contatti con il Como per Moutir Chajia. L’interesse dei pugliesi è importante e la trattatevi sarebbe in stato avanzato.