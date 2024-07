Ribaltone dopo Klay Thompson: doppio colpo Lakers, un dream team per LeBron

I Los Angeles Lakers cercano di formare una squadra molto importante per la prossima stagione di NBA per tornare subito ai vertici

Da alcune settimane si è conclusa la stagione 2024 di NBA con il titolo che è tornato nelle mani dei Boston Celtics a sedici anni di distanza dall’ultimo successo. Questa vittoria è stata molto importante per la franchigia biancoverde perché, per una tifoseria abituata spesso a vincere, aspettare tutto questo tempo è stato frustrante. L’anello di questo 2024 ha permesso però ai Celtics di tornare al primo posto in solitaria nella classifica dei team NBA per numero di anelli.

A rimetterci sotto questo punto di vista sono stati i Los Angeles Lakers che sono ancora fermi a quota 17 titoli e l’ultimo campionato vinto risale al 2020 quando si giocarono i playoff nella cosiddetta “bolla di Orlando”, ovvero con tutte le gare in campo neutro per via delle limitazioni dovute al Covid-19. Ora però la franchigia gialloviola sogna di tornare a vincere un anello per riagguantare i rivali dei Celtics in testa alla graduatoria e per farlo c’è il progetto dream team da affiancare a James.

I Los Angeles Lakers puntano ad un paio di grossi obiettivi per rinforzarsi: Harden e Valanciunas nel mirino

La grande coppia dei LA Lakers da anni è indubbiamente quella composta da LeBron James e Anthony Davis. Per tornare a vincere i piani alti della franchigia gialloviola vogliono aumentare la qualità media del roster e nelle scorse ore sono tornati in auge un paio di nomi importanti nell’elenco degli obiettivi di mercato della franchigia losangelina per cercare di formare un top team assoluto.

Come evidenziato da ‘Elgoldigital.com’, i nomi in questione sono quelli di James Harden e Jonas Valanciunas considerando che un altro grande nome come Klay Thompson è saltato. L’ormai ex Warriors ha infatti deciso di proseguire la propria carriera sposando la causa dei Dallas Mavs, lasciando così LeBron e soci a bocca asciutta.

Caccia quindi ad altri nomi di spicco tra cui anche quello di Demar DeRozan in uscita da Chicago. Con l’eventuale arrivo di almeno due di questi giocatori di talento, LeBron e AD andrebbero a completare un quintetto molto importante giocando rispettivamente da ala piccola e ala grande mentre il centro diventerebbe il lituano ex Pelicans con Harden playmaker.

Si tratta per ora solo di proiezioni ipotetiche perché il futuro di Harden legato ai Clippers è ancora tutto da decifrare ed appare complicatissimo da legare a quello dei rivali dei Lakers anche per ovvie problematiche di natura salariale. I nomi per questa post season crescono giorno dopo giorno, ma si prospetta almeno un doppio colpo per i Lakers, che resteranno vigili nei prossimi giorni per capire se ci sarà la possibilità di piazzare la zampata.