Serie A, i big match della stagione 2024/25

Per la Serie A è stato il giorno del sorteggio del campionato 2024/25. La Lega ha reso note le 38 giornate che comporranno il campionato della stagione che inizierà nel weekend del 17 e 18 agosto.

Qui facciamo un piccolo riepilogo di tutti i big match delle squadre più importanti del nostro campionato: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta.

Nelle prime due giornate di campionato nessuno scontro diretto tra queste big del nostro torneo. Alla 3^ giornata ben tre scontri diretti con: Inter-Atalanta, Juventus-Roma, Lazio-Milan (gare di ritorno rispettivamente alla 29^, alla 31^ e alla 27^). Alla 5^ giornata ecco il derby della Madonnina tra Inter e Milan e la sfida della Juventus contro il Napoli di Antonio Conte. Il derby si riproporrà alla 23^, mentre Napoli-Juventus sarà una giornata prima, alla 22^.

All’ottava, ecco due sfide interessanti con: Juventus-Lazio e Roma-Inter.

Alla 9^ giornata, torna l’appuntamento con il derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro. Le due eterne rivali si ritroveranno poi alla 25^.

Subito dopo un poker difficilissimo per il Napoli: alla giornata numero 10, ecco Milan-Napoli, il cui ritorno sarà alla 30^; all’11^ Napoli-Atalanta; alla 12^ giornataInter-Napoli; alla 13^ giornata Napoli-Roma, giornata in cui ci sarà anche Milan-Juventus (il cui ritorno sarà alla 21^).

Sfide difficili una a presso all’altra alla 14^ e 15^ giornata anche per la Dea che se la vedrà con la Roma fuori casa e col Milan al Gewis. Per concludere il girone di andata: Lazio-Inter alla giornata 16, Lazio-Atalanta alla 18^ e alla 19^ Atalanta-Juventus, ma soprattutto il derby di Roma, il cui ritorno sarà alla 32^.

Nel girone di ritorno poi da segnalare un altro ciclo di partite complicate per il Napoli: alla 21^ giornata in casa della Dea, alla 23^ in casa della Roma, ancora nella Capitale alla 25^ giornata contro la Lazio e poi alla giornata numero 27 al Maradona contro l’Inter.

Nelle ultime 11: ecco alla 28^ Juventus-Atalanta, alla 33^ Milan-Atalanta, e alla 34^ Inter-Roma.

Finale incandescente con quattro scontri diretti alla terzultima e penultima giornata con prima Atalanta-Roma e Lazio-Juventus. E infine, la doppia sfida Milan-Roma: Inter-Lazio e Roma-Milan.