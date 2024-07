Napoli, Buongiorno è più vicino: è sempre stata la priorità di Conte per la difesa

Alessandro Buongiorno spinge per il trasferimento al Napoli: dopo l’arrivo di Rafa Marin, un altro difensore sbarcherà presto in azzurro. Classe 1999, nato in Piemonte, è da diverse stagioni uno dei pezzi pregiati del Torino: il Napoli aveva offerto 30 milioni più 5 di bonus già agli inizi di giugno. Il club del Presidente Cairo ha alzato la richiesta fino a 40 milioni tra base fissa e bonus, con il capitano granata che è sempre stata la priorità di Antonio Conte per la difesa.

Difensore moderno, molto fisico, con una grande intelligenza tattica e buona tecnica: alto 190 cm, è un giocatore duttile, può giocare come centrale o terzino sinistro, sia in una difesa a 3 che a 4. Il neo DS del Napoli Giovanni Manna da settimane è al lavoro per portarlo all’ombra del Vesuvio, con una cifra che si avvicina alla richiesta dei granata e con il centrale azzurro che lascerà Torino in questa sessione di calciomercato per diventare un nuovo calciatore dei partenopei.

Parti in costante contatto per trovare un accordo che potrebbe chiudersi nei prossimi giorni con il tecnico salentino che ha chiesto al suo presidente uno sforzo per portare Buongiorno in azzurro.