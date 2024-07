Doppio colpo clamoroso: Briatore sconvolge la Formula 1

Flavio Briatore è tornato in Formula 1 con le idee chiarissime: doppio colpo in vista per rilanciare l’Alpine! Tutti i dettagli

La stagione 2024 di Formula 1 ha visto andare in scena meno della metà degli appuntamenti previsti dal calendario, ma molti team hanno già iniziato a lavorare al prossimo futuro. È il caso ad esempio dell’Alpine che, reduce da un periodo avaro di soddisfazioni, ha deciso di avviare un processo di rivoluzione interna affidandosi ad una delle figure più prestigiose del paddock: Flavio Briatore.

Il manager piemontese, dal passato glorioso in Benetton e Renault, si è legato all’Alpine da poche settimane e ha già le idee chiarissime sulle mosse da attuare per rilanciare la compagine francese. Dopo gli addii di svariati dirigenti e quello annunciato di Esteban Ocon, due i nomi messi nel mirino: entrambi sono strettamente collegati alla Ferrari e, qualora davvero dovessero arrivare ad Enstone, rappresenterebbero dei veri e propri colpacci di mercato. Di chi si tratta?

Briatore scatenato, due nomi illustri per rilanciare il progetto Alpine: nomi e dettagli

Udite udite, i nomi in questione sono quelli di Mattia Binotto e Carlos Sainz. L’ex team principal del Cavallino Rampante, dimessosi al termine di una tribolata stagione 2022, è ormai fermo ai box da oltre un anno ed è voglioso di rimettersi in gioco cominciando una nuova avventura con un ruolo da protagonista. Ruolo da protagonista che vorrebbe anche il pilota spagnolo che, come noto, lascerà Maranello per fa spazio al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e non ha ancora deciso dove proseguirà la sua carriera.

La clamorosa notizia è stata lanciata dai colleghi di ‘Formu1a.uno’, i quali riferiscono inoltre che l’interesse di Briatore per Sainz avrebbe frenato bruscamente la trattativa in corso tra il pilota e la Williams. D’altronde, immaginiamo che la prospettiva di riunirsi con Binotto sia molto allettante per il figlio d’arte madrileno, considerata la particolare predilezione dell’ingegnere italo-svizzero nei suoi confronti.

Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Certo è che l’Alpine con un tridente Briatore-Binotto-Sainz andrebbe a candidarsi seriamente come un’autorevole outsider nella lotta al vertice. Intanto, lo ricordiamo, archiviata la parentesi in Austria, il campionato di Formula 1 tornerà protagonista questo fine settimana a Silverstone, sede del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesima tappa del Mondiale che si preannuncia già infuocata.