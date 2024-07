ESCLUSIVA SI Okoli, oggi nuovo contatto Atalanta-Leicester per limare i dettagli, visite già domani?

Il mercato dell’Atalanta entra nel vivo ed all’orizzonte c’è una cessione in vista: Caleb Okoli sarà un giocatore del Leicester e sta per volare in Inghilterra.

Già qualche settimana fa il suo agente aveva spiegato a SPORTITALIA che il suo futuro fosse da definire con i bergamaschi: il prestito al Frosinone ha portato i frutti sperati e Okoli è stato uno dei pochi a garantire continuità di rendimento nella squadra di Di Francesco, pur arrivando la retrocessione dei ciociari.

L’accordo con la squadra inglese è stato fatto sulla base di 15 milioni di euro, oggi è previsto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, un nuovo contatto fra le parti per limare i dettagli relativi alla parte dei bonus per arrivare alla cifra concordata. In caso di esito positivo (molto probabile) si presume che il giocatore già domani possa effettuare le visite mediche.