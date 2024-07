Euro2024, Portogallo-Francia 3-5 ai rigori: decide l’errore di Joao Felix

La Francia batte 5-3 ai rigori il Portogallo e va in semifinale di Euro2024. Non riesce la seconda vittoria consecutiva dal dischetto ai lusitani che non riescono a sfruttare la superiorità nei 120′. La Francia torna alle semifinali di un Europeo, vendicandosi della sconfitta nella finale di Euro2016.

Il Portogallo ci prova più della Francia

Il primo tempo della seconda semifinale viene animata soprattutto da due protagonisti della Serie A come i milanisti: prima Rafa Leao e poi Theo Hernandez, fermati rispettivamente dalla difesa francese e da Diogo Costa. La gara si chiude ulteriormente nella seconda parte della prima frazione. I tentativi sono solo dalla distanza, prima della Francia con Camavinga e poi del Portogallo su punizione con Bruno Fernandes.

Maignan decisivo nel secondo tempo

Nel secondo tempo sale in cattedra Mike Maignan. Il portiere della Francia respinge diversi assalti del Portogallo. Prima salva su Leao, poi su Cancelo, in un doppio intervento clamoroso. Subito dopo è ancora il doppio riflesso dell’estremo difensore rossonero a dire di no a Vitinha che a botta sicura non riesce a segnare e poi a CR7 di tacco.

Dopo l’ora di gioco, salvata da Maignan, si sveglia la Francia fino a quel momento quasi inesistente davanti grazie anche ad una enorme prestazione di Pepe nella difesa del Portogallo. Il 41enne centrale ex Real Madrid è il giocatore più anziano di Euro2024, ma anche della storia degli Europei, eppure è monumentale anche questa sera. Camavinga al minuto 70 non trova la porta in diagonale da pochi passi, perdonando Diogo Costa. Nel finale, il subentrato Thuram ci prova, invano.

Ancora equilibrio: ai rigori Francia perfetta, decide l’errore di Joao Felix

L’avvio dei supplementari è ancora marchiato dal Portogallo. Ronaldo al terzo minuto ha subito l’occasione per fare 1-0, ma si divora il vantaggio col destro in area. La Francia continua a faticare contro una grande fase difensiva del Portogallo. Mentre, i lusitani continuano a macinare occasioni. A cavallo tra fine primo tempo e inizio secondo, ci provano prima Leao fermato da Upamecano e poi Felix, subentrato proprio al milanista, ma il suo colpo di testa termina al lato. Nel finale dei supplementari ci prova la Francia con Barcola e Dembélé senza esito. Si va ai rigori.

Dal dischetto per la Francia segna Dembélé, Cristiano risponde per il Portogallo. Nella seconda serie segnano Fofana e Bernardo Silva. Al terzo turno, Koundé segna ancora per i transalpini, mentre Joao Felix centra il palo. Barcola segna ancora per i francesi e Nuno Mendes trasforma rimandando tutto all’ultimo rigore. Per la Nazionale francese va Theo Hernandez che segna s manda la Francia in semifinale.